“Lammens se extralimitó conmigo”

GERMAN DELFINO, ÁRBITRO

El árbitro Germán Delfino aseguró que el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, se “extralimitó” con él en el vestuario luego de la derrota 4-3 del club de Boedo ante Tigre con dos jugadas que tuvieron incidencia en el resultado por la 18va. fecha del torneo local.

“No me fue a buscar a la puerta, estuvo después del partido y dialogamos un rato en el vestuario. Empezó bien y después se equivocó, se extralimitó”, afirmó Delfino en diálogo con Fox Sports.

Sin embargo, el juez apuntó que Lammens no le gritó ni le pegó, que hubo “un intercambio de opiniones”, pero que dijo “una palabra equivocada” que no aceptó.

Delfino se defendió del penal que sancionó a favor de Tigre, a tres minutos del final, por la mano del defensor chileno Paulo Díaz y por el cuarto gol del “Matador”, en los pies de Ramón Mieres, quien estuvo fuera de juego.

“Desde hace más de un año tenemos curso FIFA y esas situaciones, como las del penal, son sancionables; hace unos años no la cobraba. Y el fuera de juego es milimétrico”, agregó Delfino.