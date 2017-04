“Si los dirigentes me echan, me levanto, les doy la mano y me voy a casa”

NO TIENE PROBLEMAS EN IRSE

El entrenador del seleccionado argentino, Edgardo Bauza reconoció que si los dirigentes de AFA le dicen que se tiene “que ir” y le dan “las razones para ello”, se levanta, les da “la mano” y se va a su casa.

“Pero ningún dirigente me llamó en estos días. Hoy, desde las 8.30 hasta las 15.30 voy a estar trabajando en AFA y quizá venga algún dirigente o el mismo presidente Claudio Tapia a hablarme”, comentó Bauza ayer en diálogo con Canal 13.

“Escuché sobre que vendría Jorge Sampaoli en mi lugar, pero el fútbol argentino tiene a muchos técnicos capaces de tomar al seleccionado argentino, aunque la verdad que en este momento mi problema no es él, porque que en las últimas horas dijo que nadie lo había llamado de Argentina, y si lo dijo, tengo que creerle”, apuntó.

Bauza anticipó que todo “el cuerpo técnico de la selección” se reunirá “a trabajar en el predio de AFA. Y será para nosotros un día normal. Quizá venga Tapia y algún otro dirigente para hablar, como sucede muchas veces. Lo mismo que conversé con los jugadores después del partido con Bolivia lo haré con ellos. Estoy tranquilo porque sé lo que tengo que hacer. Todo lo que dicen sobre mi salida hasta ahora, son rumores”.

“Ahora si este lunes (por ayer) los dirigentes vienen y me dicen otra cosa, lo sabremos, pero por el momento con ellos tenemos una muy buena relación” afirmó el DT.