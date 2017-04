River extendió su buen momento en Mendoza

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN

River conquistó un triunfo de gran importancia ante Godoy Cruz en Mendoza. Fue por 2 a 1 gracias a un gol de Rodrigo Mora a siete minutos del final y así se mantiene a ocho puntos del líder, Boca.

El Millonario abrió la cuenta a los 22 minutos del primer tiempo con gol de Lucas Alario, en una gran definición del delantero que regresó tras su expedición con la Selección Argentina.

Jugaba bien River y creaba situaciones cuando sufrió el empate por parte del Tomba, que encontró en un remate de Lucas Correa que contó con la ayuda del arquero Augusto Batalla (con sus manos, no alcanzó a desviar el remate), el gol del empate parcial.

Desde entonces a los de Marcelo Gallardo les costó avanzar en busca de la ventaja y hasta sufrió los embates de Godoy Cruz que tuvo dos chances clarísimas para pasar a dominar el marcador pero por la impericia de sus delanteros no lo logró.

Ya en el complemento se vinieron los cambios en River. A los 26 minutos el Muñeco Gallardo mandó a la cancha a Rodrigo Mora en lugar de Sebastián Driussi y a Iván Alonso por Lucas Alario. Más tarde ingresó Exequiel Palacio por Leonardo Ponzio y esos movimientos le dieron aire a la visita.

Palacio fue el revulsivo y Mora el autor del gol del 2-1 definitivo a la salida de un córner, que mantiene la esperanza de River de seguir escalando en la tabla tanto para no dejar escapar a Boca como para mantenerse en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Sobre el final hubo un encontronazo entre Gonzalo “Pity” Martínez y Rodrigo Mora ante la posibilidad del Millonario de ejecutar un tiro libre. Lo pidió el ex Huracán pero lo lanzó el uruguayo, situación que generó una andanada de insultos del primero.

River cosechó su tercera victoria consecutiva en el campeonato, alcanzó las 30 unidades y Godoy Cruz se estancó en 23 puntos.



Otros resultados

Por otra parte, en la jornada dominical, Estudiantes de La Plata derrotó a Arsenal por 2 a 1. Mientras que Huracán y Patronato no se sacaron ventaja y empataron 0 a 0.