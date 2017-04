Da pelea, juega bien y sueña

FÚTBOL DE PRIMERA

Sarmiento igualó en el Estadio "Eva Perón" 2 a 2 frente a Rosario Central, en el encuentro correspondiente a la 18va. fecha del campeonato de Primera División.

El equipo de Fernando "Teté" Quiroz volvió a jugar un buen partido y sumó un punto importante frente a un rival de categoría. "El Yacaré" Gervasio Núñez, un ex Canalla, marcó dos golazos de tiro libre y fue la figura relevante del partido junto al colombiano Teófilo Gutiérrez.

Con el punto sumado ayer, el Verde sigue en la zona de descenso directo pero el buen rendimiento del equipo volvió a dejar una buena sensación. El sueño de la permanencia está intacto.

Gervasio Núñez anotó los dos tantos del local, a los 26 minutos del primer tiempo y a los 13m. del segundo, mientras que para la visita lo hicieron Federico Carrizo (el primer tanto desde su regreso al club), a los 40m. de la etapa inicial, y Fabián Bordagaray, a los 6m. del complemento.

Núñez rompió una racha de seis años en el fútbol argentino sin que un jugador convierta dos goles de tiro libre, ya que no sucedía desde Esteban Fuertes cuando los metió jugando para Colón de Santa Fe ante Quilmes en el Clausura 2011.

Sarmiento continúa en la zona de descenso (1.046 de promedio) y suma 20 puntos en la clasificación, al tiempo que Rosario Central está lejos de la pelea por el título con apenas 22 unidades.

El partido, un ida y vuelta entretenido

El desarrollo del partido fue intenso. Los dos equipos se mostraron predispuestos al juego colectivo, a la asociación, al pase corto y a la movilidad. Con esa idea, se fue generando un ida y vuelta constante, en donde la intención de tratar bien al balón generó un encuentro agradable.

Pero se sufre, siempre se sufre. Es que Sarmiento necesitaba ganar. Por eso el Verde atacó a Central con las herramientas que ya son un estandarte en el equipo de Quiroz.

La primera posibilidad clara del partido fue para el local. A los 18m., Busse activó con un pase una jugada preparada que casi termina en gol. El "8" amagó el tiro libre y jugó por abajo para Lucas Pérez Godoy, quien como venía tiró un centro peligrosísimo. El otro Lucas, Suárez, ganó en lo alto y cabeceó; y cuando la pelota se metía apareció el manotazo de Diego Rodríguez para enviar la pelota al córner.

En ese ida y vuelta, Central respondió. A los 24m., Teo Gutiérrez controló en el área y remató fuerte para que Chiarini reaccione, vuele, se luzca y la mande al córner.

El partido era entretenido. Pese a la lluvia, el campo de juego aguantó bien. La pelota circuló sin problemas y la lluvia fue mermando hasta desaparecer. El sol ya estaba por salir, por escasos minutos no pudo estar presente en el primer gol de la tarde.

Fue a los 26. Tiro libre para Sarmiento. El especialista no necesita de presentaciones. El "11" tomó la pelota, la acomodó, tomó carrera y pidió que la barrera no se adelante. Lustró la zurda y clavó un zurdazo tremendo que terminó entrando al palo del arquero. El 1 a 0 se festejó mucho.

Con la ventaja, el equipo de Quiroz siguió creciendo en su juego. Siempre buscando el control, intentando atacar. Pero esa primera etapa tenía escondido otro grito.

A los 40, otra vez apareció Teo Gutiérrez. El delantero colombiano jugó en el área como si estuviera en el patio de su casa. Controló, amagó y despistó a todos para terminar dándole un gran pase al "Pachi" Carrizo que cambió por gol a través de un toque sutil, con la parte interna de su pie derecho. Fue el 1 a 1 que coronó un gran primer tiempo.



Más emociones en el complemento

La segunda etapa terminó de confirmar las sospechas: Sarmiento y Central jugaron un partidazo.

A los 6m., casi desde el vestuario, Sarmiento falla en la zona media y la contra de Central fue letal. El delantero Fabián Bordagaray tomó la pelota y no paró hasta quedar mano a mano con Chiarini. En el duelo, el de Central la picó sutilmente sobre el cuerpo del "1" y festejó, con baile incluido, el 2-1 para su equipo.

Pero el local no dejó pasar mucho tiempo. A los 13m. otra vez apareció en escena "El Yacaré" Núñez. Otra vez el "11" encendió la zurda y marcó otro golazo de tiro libre. Soberbio, exquisito, categórico, inmejorable disparo de Núñez que dejó sin reacción al "Ruso" Rodríguez.

El empate volvió a ser justo. Pero ninguno de los dos se conformó con ese resultado. Todo lo contrario.

Por un lado, el elenco rosarino siguió apretando en cada sector del campo y siempre descansó en los pies del colombiano Teo Gutiérrez, quien asistió en los dos tantos de los suyos y se mostró como el más claro a la hora de tener la pelota.

Sarmiento no tuvo tanta claridad pero volvió a demostrar orden, control y muchas ganas de jugar. Con eso le hubiese bastado para ganarlo, porque oportunidades tuvo, como esa última, a los 39m: cuando Núñez quedó mano a mano con el "1" del Canalla y no lo pudo liquidar.

En definitiva, ninguno supo cómo mantener la ventaja que consiguió en cada segmento y el partido finalizó con un entretenido 2 a 2.

De cara a lo que viene, Sarmiento visitará el próximo sábado a San Lorenzo de Almagro. Otro partido durísimo, en donde el equipo de Quiroz volverá a intentar sumar para seguir manteniendo intacto el sueño de la permanencia.