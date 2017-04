La segunda fecha arrancó con triunfos de Origone, Moreno y Rivadavia de Junín

FÚTBOL LOCAL

También empataron Villa Belgrano con River Plate (J). La jornada continúa hoy en Lincoln con el choque entre Rivadavia de esa localidad y Ambos Mundos. Mañana, a las 21.30, cierran Sarmiento vs. Deportivo Baigorrita, en cancha de La Loba.

Ayer se disputaron cuatro partidos que marcaron el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura 2017 "Horacio 'Taqueta' Barrionuevo" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Defensa Argentina no pudo hacerse fuerte en su casa y fue Origone Fútbol Club quien se volvió a Agustín Roca con una victoria importantísima. Fue 3-2 para los dirigidos por Alberto Ares y el "Tinco" Héctor López.

En el estadio de Rivadavia de Junín, el Albiceleste le ganó 2-0 a Independiente de Junín, con tantos de Jorge Mansilla y Nicolás Herrera.

El otro equipo que logró una importante victoria fue Mariano Moreno. Los dirigidos por "El Hueso" Coppola lo lucharon hasta el final y tuvieron su premio en la última jugada del partido. Marcó Dante Cuello para el triunfo final frente a BAP.

En "El Bosque", Villa y La Loba jugaron un partidazo que terminó 2-2, con anotaciones de Bernardo Delfini, en dos ocasiones para Villa; y de Brain Quevedo, también los dos para La Loba.

La segunda fecha continuará hoy en Lincoln con el partido que jugarán, a las 16, Rivadavia (L) vs. Ambos Mundos; y mañana, a las 21.30, Sarmiento vs. D. Baigorrita cerrarán en cancha de River de Junín. En esta jornada tiene fecha libre el club Jorge Newbery.