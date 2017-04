Se juegan cuatro partidos por la segunda fecha del Apertura 2017

FÚTBOL LOCAL

Con cuatro partidos que prometen ser interesantes, hoy comenzará a disputarse la segunda fecha del Torneo Apertura 2017 “Horacio ‘Taqueta’ Barrionuevo” que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El segundo capítulo del Apertura 2017 se jugará de la siguiente manera:



Hoy

16.00: Defensa Argentina vs. Origone.

16.00: Rivadavia de Junín vs. Independiente (J).

16.00: Villa Belgrano vs. River Plate (J)

16.30: Mariano Moreno vs. BAP.



Mañana

16.00: Rivadavia (L) vs. Ambos Mundos.



Lunes 3

21.30: Sarmiento vs. D. Baigorrita (Cancha de River de Junín).

Libre: Jorge Newbery.