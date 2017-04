Objetivo Central

FÚTBOL DE PRIMERA

Listo, no hay más dudas en el equipo titular que presentará Sarmiento, mañana, para recibir a Rosario Central en el marco de la 18va. fecha del Torneo de Primera División del fútbol argentino.

Finalmente, el entrenador Fernando "Teté" Quiroz realizó un nuevo ensayo de fútbol en donde probó el once inicial para recibir al Canalla rosarino, este domingo, a las 17.15, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje de Jorge Baliño.

Julio Chiarini será el arquero; en defensa: Maximiliano Méndez, Francisco Dutari, Lucas Suárez y Guillermo Cosaro; en el medio: Patricio Vidal, Walter Busse, Lucas Pérez Godoy y Gonzalo Di Renzo; "El Yacaré" Gervasio Núñez como enganche y el único delantero será Adrián "Rocky" Balboa.

En los ensayos de fútbol de la semana, el DT dio varias indicaciones y en líneas generales se mostró conforme con el rendimiento del nuevo equipo. El "pibe" Maxi Méndez, a pesar de su inexperiencia, se mostró seguro para defender y participó mucho en los ataques, siendo un respaldo constante para el "Pato" Vidal. Cosaro hizo lo propio por el lateral izquierdo.

En la zona media Quiroz repetirá los mismos cuatro que jugaron frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Es decir, Vidal será la opción por derecha, Busse y Pérez Godoy trabajarán en el doble cinco, y Di Renzo tendrá una nueva chance para levantar su nivel, volviendo a ocupar la franja izquierda de esa zona media.

Lo que es un hecho confirmado es el regreso de "Rocky" Balboa a la titularidad. El buen delantero uruguayo que tiene el Verde regresó a su nivel, le ganó la pulseada a Cuevas y será el "9" frente a Central.

Cabe recordar que para el partido de mañana no podrán estarán presente: Alan Aguirre (desgarro), Adrián Scifo (fractura costal), Alexis Niz (luxación de hombro derecho); y Nicolás Bianchi Arce (llegó a la quinta tarjeta amarilla).

Por último, hoy, a las 9, "Teté" Quiroz realizará un trabajo táctico en el Estadio "Eva Perrón" y luego dará la lista final de concentrados.

Sarmiento suma 19 puntos, ocupa una de las plazas del descenso con un promedio de 1,047 y desde la asunción del nuevo entrenador consiguió 3 unidades sobre 9 posibles.