La segunda fecha del Apertura 2017 comenzará mañana con cuatro partidos

FÚTBOL LOCAL

El Torneo Apertura 2017 "Horacio 'Taqueta' Barrionuevo" que organiza la Liga Deportiva del Oeste sufrió una pequeña reprogramación y comenzará mañana con cuatro partidos interesantes que abrirán la segunda fecha.

En principio, el encuentro que daría el puntapié inicial se iba a disputar esta noche, en cancha de River Plate de Junín. Allí, Sarmiento recibiría a Deportivo Baigorrita pero la lluvia caída en las primeras horas de ayer generó complicaciones en el campo de juego y por eso el partido se pasó para el lunes.

En definitiva, el segundo capítulo del Apertura 2017 se jugará de la siguiente manera:

Mañana

16.00: Defensa Argentina vs. Origone.

16.00: Rivadavia de Junín vs. Indepte. (J).

16.00: Villa Belgrano vs. River Plate (J)

16.30: Mariano Moreno vs. BAP.



Domingo 2

16.00: Rivadavia (L) vs. Ambos Mundos.

Lunes 3

21.30: Sarmiento vs. D. Baigorrita (Cancha de River de Junín).

Libre: Jorge Newbery.