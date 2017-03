Sebastián Pérez se perfila para reemplazar a Fernando Gago

BOCA JUNIORS

El colombiano Sebastián Pérez se perfila para ser el sustituto del lesionado Fernando Gago en el equipo principal de Boca Juniors, que mañana recibirá a Defensa y Justicia, en el partido correspondiente a la fecha 18 del torneo de Primera.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto no definió el equipo (de hecho no hizo práctica de fútbol), aunque se especula que Pérez compartirá la zona central de la cancha, junto con Pablo Pérez y el uruguayo Rodrigo Bentancur. Gago no estará presente en el compromiso del fin de semana ante la escuadra de Florencio Varela, a causa de un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha.

Entonces, con referencia a la alineación exhibida el pasado fin de semana en el compromiso ante San Martín de San Juan (2-1), el DT Xeneize formulará una sola variante: Sebastián Pérez por Gago.

El también colombiano Frank Fabra ya se reintegró a los entrenamientos, pero ocupará una plaza en el banco de suplentes.

El probable conjunto del líder Boca para enfrentar a Defensa y Justicia (mañana, a las 20) será con Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Sebastián Pérez y Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.

El resto de los convocados y que se concentrarán hoy por la tarde son Axel Werner; Leonardo Jara, Fernando Tobio, Frank Fabra; Wilmar Barrios, Fernando Zuqui, Walter Bou y Nazareno Solís. Gago estuvo ayer en kinesiología empezando su etapa de recuperación del desgarro, que lo privará de actuar -al menos- en tres partidos.

En tanto, Oscar “Junior” Benítez practicó ayer a la par de sus compañeros, mostrándose muy recuperado de un esguince en el tobillo izquierdo. Debido al fallecimiento de Enzo Pagani, ex directivo y vicepresidente de Boca Social, la práctica del plantel profesional fue la única actividad del club en el día, ya que se decidió cerrar las puertas de la institución y también suspender la habitual conferencia de prensa del técnico Barros Schelotto.

El plantel de Boca volverá a practicar hoy desde las 10 en Casa Amarilla.

En otro orden, el Director Deportivo del San Pablo, José Netto habló sobre la situación de Centurión y estableció que “nadie de Boca nos llamó” para tratar una eventual transferencia de la entidad paulista, que tasó el pase del jugador en 6.300.000 euros.

“Si quieren a Centurión tiene que pagar en julio (venidero) el valor de su pase, no aceptaremos una renovación de su préstamo”, advirtió el dirigente brasileño en la señal de cable TyC Sports. Y agrego: “Si San Pablo decide comprar en forma definitiva a Andrés Chávez (valuado en 4 millones de dólares), podría entrar en parte de pago por la cesión definitiva de Centurión”, apuntó. Centurión se sumó a Boca en agosto pasado y su préstamo vencerá el 30 de junio de 2017.

El técnico Barros Schelotto considera “imprescindible” que el jugador surgido en las divisiones menores de Racing (tiene un 30 por ciento del pase, pero no poder de negociación) se mantenga en el plantel profesional Xeneize.