Messi negó en forma terminante haber ofendido al árbitro asistente

El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, negó en su descargo ante FIFA "haber ofendido al árbitro asistente" en su partido frente a Chile, y consideró que su conducta "no encuadra dentro del Código Disciplinario" del organismo rector del fútbol mundial.



Agrega en el escrito que "el asistente de nacionalidad brasileña entendía perfectamente lo que decía. A tal punto que conversamos de manera amigable, sin que en ningún momento mis dichos lo hayan ofendido o injuriado”.



El despacho tuvo curso desde Santa Cruz de la Sierra, antes que se conociera la sanción de cuatro fechas, dirigida a Alejandra Salmerón García, Secretaria Adjunta de la Comisión Disciplinaria de FIFA.



"Jamás fueron destinadas a su persona, sino que fueron dichos al aire, y desde ya pido disculpas por ello. Los videos que se acompañan no demuestran que haya existido una ofensa", indicó la "Pulga", de 29 años, en el descargo al que tuvo acceso el diario Olé, en busca de atenuar la sanción, que salió el martes, el día siguiente a la carta, y que fue de cuatro fechas.



AFA presentará su reclamo este viernes ante la Comisión de Apelaciones de FIFA, con el acento puesto en que el juez de linea comprendió lo que el futbolista argentino expresaba y aún así decidió no informarlo.