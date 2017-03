Comenzó la danza de nombres ante una eventual salida de Bauza

REMPLAZO

El entrenador de la selección, Edgardo “Patón” Bauza, está siendo muy cuestionado por el rumbo del equipo argentino y su futuro es una incógnita debido al cambio de autoridades al frente de AFA. De hecho, ya comenzaron a sonar varios nombres para reemplazarlo, picando en punta Jorge Sampaoli, actual director técnico del Sevilla de España.

La selección marcha quinta en las Eliminatorias a cuatro partidos del final. Si se mantienen en la misma posición, deberá disputar un partido de desempate frente a un equipo asiático para lograr su pasaje al Mundial de Rusia que se disputará el próximo año.

Si bien varios apoyan el proceso de Bauza y creen que no es momento para cambiar de entrenador, otros consideran que es momento de cambiar el rumbo. Es por ello que ya comenzaron a sonar con fuerza los nombres de Sampaoli, Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino. También se menciona a Diego Simeone, pero el entrenador de Atlético Madrid ya declaró que no le interesa el puesto en este momento.

Al respecto, el presidente de Boca, Daniel Angelici, un rato antes de que asumiera su cargo como vicepresidente primero de la AFA que ahora conduce Claudio Chiqui Tapia, señaló que “a Bauza lo vamos a evaluar”.

Además desmintió haberse contactado con gente de Sevilla por Sampaoli y avisó que tienen “diez días para presentar la apelación por la suspensión de Messi”.

“Bauza fue nombrado por la Comisión Normalizadora y vamos a hablar para hacer alguna evaluación”, expresó Angelici.

A su vez, analizó la actuación del conjunto albiceleste en la altura de La Paz, que sufrió una dura derrota que lo pone otra vez en zona de repechaje. “La selección argentina no jugó bien, pero vamos a clasificar directo. Tenemos grandes jugadores”, manifestó el flamante vicepresidente de AFA.

Por otra parte, explicó cómo se manejará la Asociación del Fútbol Argentino sobre la sanción de Fifa sobre Lionel Messi. “Tenemos 10 días para presentar la apelación por la suspensión de Messi. El artículo que leí no era para que le den 4 fechas”, explicó en diálogo con ¿Cómo te va? por Radio Güemes.