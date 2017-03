La prensa catalana se habló de "vendetta" por la sanción a Messi

La prensa deportiva de Cataluña reflejó este miércoles su indignación por la sanción de cuatro partidos de suspensión aplicada por la FIFA a Lionel Messi, ídolo del Barcelona, con titulares que señalaron "vendetta" y "escándalo".



El periódico Mundo Deportivo señaló en su tapa "Vendetta FIFA", con una imagen en la que se ve al futbolista argentino con uno de los integrantes de la terna arbitral brasileña que dirigió en el partido ante Chile.



En una nota editorial, el periódico consideró que "la Comisión de Disciplina de la FIFA se ha cebado con Messi sin tener en cuenta su limpia hoja de servicios ni el acta arbitral. La FIFA ha ido a la caza de Leo entrando de oficio por unos presuntos excesos verbales al juez de línea de Argentina-Chile y ha querido sancionar de manera ejemplar al ‘10’ argentino aplicándole el máximo castigo de cuatro partidos".



En el análisis, dijo también que "la sanción es desproporcionada, injusta y huele a escarmiento para manchar el historial del mejor jugador del mundo. La Comisión de FIFA, pasiva en otros lances con violencia física, deja la clasificación de Argentina en una situación muy comprometida para Rusia-2018, al país con la respiración asistida a falta de lo que diga Apelación y a Messi a merced de lo que hagan sus compañeros ante su último Mundial (tendrá 31 años)".



Por su parte, Sport, que habitualmente le dedica un amplio espacio a la información referida al club catalán, ilustró hoy su portada con una fotografía de Messi con la camiseta del seleccionado argentino, tomándose la cabeza con ambas manos y el título de "¡Escándalo!".

Debajo agrega que la sanción a FIFA "fue de oficio con cuatro partidos por insultar a un árbitro en el partido ante Chile", de la semana pasada, por las Eliminatorias Sudemericanas.



Luego señala que el futbolista rosarino "está abatido por la situación que lo convierte en cabeza de turco de la guerra que la AFA mantiene con la FIFA".



También se refirió a la situación del seleccionado argentino y dijo que "sin Messi la clasificación se complica".



En sus páginas interiores, Sport narró que "en Rosario, Celia, la madre del jugador no para de llorar y sufre por la injusticia que padece su hijo.



Afirma que la mujer está "desconsolada" y que el crack está "dolido pero no derrotado", y esa es la imagen que le transmitió a sus compañeros".



En tanto, medios deportivos madrileños como Marca y As se refirieron al hecho en sus portadas con titulares de menor importancia.



Marca en su parte superior señaló "La FIFA castiga a Messi con cuatro partidos" y As informó en relación al astro argentino que "la FIFA entró de oficio por sus insultos a un juez de línea".