Un brasileño fue el impulsor de la sanción al crack argentino

TRAMA SECRETA

El mundo deportivo se escandalizó ayer al mediodía cuando se conoció que Lionel Messi fue sancionado de oficio por la Federación Internacional de Fútbol Asociado con cuatro fechas de suspensión. El crack argentino se perderá casi todo lo que resta de las Eliminatorias en un momento sensible para el equipo de Edgardo Bauza, que aún no tiene asegurado su pasaje a la Copa del Mundo de Rusia.

La sanción generó muchas suspicacias. Porque fue de oficio. Porque no fue pedida por ninguna asociación del mundo. Porque los árbitros ratificaron en sus informes que no escucharon los insultos del capitán argentino. Y por muchos motivos más. Sin embargo, lo que no se sabía hasta ahora era cómo se había originado el expediente que terminó con la sanción.

La carpeta de la Fifa fue abierta a instancias de un pedido del presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, el brasileño Wilson Seneme. Esa comisión también está integrada por el ex árbitro argentino Héctor Baldassi, el colombiano Oscar Ruíz y el uruguayo Jorge Larrionda, veedor del partido que se jugó en el Monumental.

En la AFA están convencidos de que fue Seneme quien hizo llegar a la Fifa los links a notas periodísticas y videos que se utilizaron para abrir el expediente contra Messi por los insultos a la terna arbitral brasileña que impartió justicia en Argentina-Chile. La alerta activó un procedimiento de emergencia que en tiempo récord derivó en la suspensión de “La Pulga”.

“La Fifa no está atenta a todos los partidos del mundo. Se rige por los informes oficiales de los árbitros. Si la Comisión de Árbitros no hubiera alertado sobre lo que sucedió en el encuentro entre Argentina y Chile, nunca se hubiera adoptado una decisión de oficio como la que se tomó”, explicaron fuentes con acceso al caso.

Seneme, nacido el 25 de agosto de 1970 en San Carlos, San Pablo, tuvo una mediocre carrera como referí. Estuvo entre los posibles elegidos para dirigir el Mundial de 2014, pero terminó relegado. Dirigió 31 partidos internacionales, entre ellos un Mundial Sub-20 y una final de Copa Sudamericana. No mucho más.

Probablemente Baldassi y el resto de los integrantes de la Comisión no estuvieron enterados de la jugada de Seneme. Pero la maniobra demuestra una vez más lo lejos que quedaron los representantes de la Argentina de los lugares de poder donde se resuelven los temas del fútbol.