Un insulto que costó muy caro

REVISARON LAS IMÁGENES

Cuando parecía que algo de calma había arribado a la selección argentina tras la importante victoria por 1 a 0 ante Chile en el Monumental, que lo depositó nuevamente en puestos clasificatorios al Mundial de Rusia 2018, desde Suiza le propinaron un duro golpe a Edgardo Bauza y compañía.

La furia de Lionel Messi hacia uno de los jueces de línea al término del cotejo ante los de Juan Antonio Pizzi le costó muy caro al capitán del equipo. Si bien la terna arbitral no lo informó, la Fifa tomó conocimiento del incidente mediante unas imágenes televisivas y le solicitó a los jueces y a la Asociación del Fútbol Argentino una ampliación del informe.

Los jueces brasileños alegaron no haber escuchado nunca un insulto por parte del hombre del Barcelona, pero el asistente número 1, Emerson Augusto do Carvalho, aseveró: “Después de que pitase una falta cometida por Messi, que estaba junto a mí, al final del partido, vi que se quejaba contra dicha falta levantando sus manos y diciendo algo que en ese momento no entendí. Solamente después, a través de la prensa, entendí que se trataba de un insulto”.