Lionel Messi fue suspendido por cuatro partidos por la Fifa

DURA SANCIÓN

Lionel Messi recibió finalmente cuatro partidos de suspensión por parte de la Fifa, que actuó de oficio por los insultos que le propinó Leo al juez de línea brasileño Emerson Augusto do Carvalho en el partido del jueves ante Chile en el Monumental.

Así, Messi no jugó esta tarde ante Bolivia en La Paz y recién podrá regresar la última fecha de las eliminatorias frente a Ecuador, en Quito, el 10 de octubre. Se perderá los partidos ante Uruguay, Venezuela y Perú.

La AFA presentó un descargo de seis carillas al filo de la medianoche cuando ya era de madrugada en Zurich, donde ayer se tomó la decisión de suspender a Messi por cuatro partidos oficiales (no podrá cumplir la sanción en el amistoso de junio contra Brasil en Australia) y el pago de una multa de 10 mil francos suizos (unos 9.300 euros).

“Me estoy enterando por ustedes que la Fifa sancionó a Messi”, dijo Armando Pérez, presidente del Comité de Regularización, en diálogo con TyC Sports, minutos después del anuncio oficial. De todos modos la AFA va a realizar una apelación formal frente al Tribunal Arbitral Deportivo (TAS) con la intención de reducir la pena del capitán.

La Fifa anunció su decisión a través de un comunicado oficial publicado en su sitio web. “Se considera culpable al futbolista Lionel Messi de haber violado el art. 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente”, anunciaron desde el ente regulador del fútbol.

Y agregó: “En consecuencia se suspende al jugador Lionel Messi por cuatro partidos oficiales y se le impone una multa de 10.000 CHF”. Agrega que el primer partido en el que se aplicará la sanción fue el que se jugó ayer entre Argentina y Bolivia. “El resto de la sanción deberá ser cumplida en los siguientes partidos de Argentina en la competición preliminar del Mundial”, señaló el comunicado.

Si bien la terna arbitral brasileña no indicó en los informes ninguna inconducta del capitán argentino, desde Zurich el Comité Disciplinario decidió actuar de oficio por el estado público que tomaron las imágenes en las que se ve claramente a Messi insultando a uno de los árbitros. El expediente menciona la utilización de un video de la Televisión Pública y dos videos de canales españoles. Entre otras notas, se menciona también una publicada por el diario La Nación.