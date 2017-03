Descartado Más, Bauza decidió convocar a Pinola

SELECCIÓN ARGENTINA

El ex jugador de San Lorenzo no se recuperó de un golpe en la rodilla derecha. Así el entrenador decidió citar al defensor de Rosario Central.

El lateral izquierdo Emmanuel Más no se recuperó del traumatismo en la rodilla derecha que sufrió en el partido ante Chile y se convirtió en la séptima baja de la Selección argentina con vistas al compromiso de mañana frente a Bolivia en La Paz. Es por ello que el entrenador de la “Albiceleste”, Edgardo Bauza, decidió convocar al zaguero de Rosario Central, Javier Pinola.

El sanjuanino Más, jugador del Trabzonspor turco, fue desafectado ayer a la tarde del plantel conducido por el “Patón” Bauza.

El ex San Martín de San Juan y San Lorenzo sufrió la lesión durante el primer tiempo del triunfo 1-0 sobre Chile y fue reemplazado en el entretiempo por Mateo Musacchio.

Pinola, zaguero de 34 años, se sumó al grupo en el entrenamiento vespertino en el predio de la Afa en Ezeiza.

Después de permanecer inactivo durante el segundo semestre por una fractura en la tibia derecha, el ex Chacarita y Racing regresó a las canchas este año y disputó las tres fechas jugadas por el Campeonato de Primera División.

El defensor, que el sábado completó los 90 minutos en la victoria de Central sobre Tigre en el Gigante de Arroyito, vuelve al seleccionado tras disputar justamente el partido de la primera rueda con Bolivia (2-0), de local, el 30 de marzo del año pasado.

La baja de Más se suma a las de Pablo Zabaleta, Gabriel Mercado, ambas por lesión, y las de Lucas Biglia, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi, las cuatro por suspensión.

A su vez, el “Patón” convocó a Matías Caruzzo, defensor de San Lorenzo, Iván Marcone, mediocampista de Lanús, y Lucas Alario, delantero de River.

Argentina visitará a Bolivia mañana desde las 17 en el estadio Hernando Siles de La Paz.