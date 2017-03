José Luis Brown participó del ciclo de charlas para jóvenes

LO RECIBIERON EL INTENDENTE PABLO PETRECCA Y COLABORADORES

José Luis "Tata" Brown, campeón mundial en el certamen ecuménico de fútbol disputado en México 1986 con el seleccionado nacional que dirigió Carlos Salvador Bilardo, participó el viernes en nuestra ciudad del segundo ciclo de charlas destinado a los jóvenes y vecinos de la ciudad, compartiendo luego junto a otras glorias del Club Estudiantes de La Plata, la inauguración oficial de la Peña de simpatizantes del "Pincha" platense en Junín, la cual lleva el nombre del recordado entrenador juninense "Osvaldo Juan Zubeldia".

Al arribar el "Tata" a nuestra ciudad, el intendente municipal, contador Pablo Alexis Petrecca, lo recibió junto a sus colaboradores y concejales oficialistas, departiendo sobre temas deportivos, ciudadanos, entre otros.

Petrecca manifestó durante el encuentro con el ex futbolista y actual entrenador: “Es un placer y una gran alegría contar con el ‘Tata’ Brown, un campeón del mundo, en Junín. Todos vamos a recordar esa final del año 1986 y ese gol tan importante que anotó (el primero en la final ganada 3 a 2 a Alemania). Me contó que aún hoy tiene del hombro lastimado en esa final y varias anécdotas más”.

Luego, el jefe comunal indicó: “Es un alegría contar con un héroe y un futbolista tan importante en nuestra ciudad y con una relación directa con Estudiantes de La Plata e incluso estuvo en la peña que hay en nuestra ciudad. Es lindo poder escuchar historias de fútbol como nos gusta a los argentinos. Son cosas lindas para compartir”, dijo Petrecca.

Para finalizar, el jefe comunal dijo: “Nos parece importante este ciclo de charlas y tener a este tipo de personas es muy importante. Hay tanta experiencia y tantas cosas por contar para los chicos que juegan al fútbol y quieran jugar en un club o en la selección. Hay una experiencia linda para aprovechar y es una gran alegría poder hacerlo con el ‘Tata’”.

Por su parte, el subsecretario de Deportes y Educación Daniel Pueyo indicó que “buscamos desde Juventud tomar estas experiencias y tener en Junín a un campeón del mundo es muy importante. No queremos romper la mística de las charlas porque es algo muy placentero y agradable. Estamos muy contentos de esta posibilidad y quiero agradecer a la gente de la filial de Estudiantes de La Plata en Junín, para que esto se pueda llevar adelante”, expresó el titular del Deportes y Educación del Municipio.

Brown quiere llevar jugadores de Junín a Estudiantes (LP)

A su turno, José Luis Brown, explicó que “es una grata sorpresa encontrarse con una ciudad tan linda, grande, donde todos están cómodos y con la gente muy educada. Son cosas que me sorprenden porque no en todos lados me han tratado así. Están todos cerca de mí y me encanta esto. Ya estuvimos hablando con algunos chicos de Junín para llevarlos a Estudiantes y que puedan hacer una prueba. Estamos para eso y me gusta recorrer y mirar las condiciones de los chicos”.

También el "Tata" añadió que “quiero agradecer a todos por la invitación y por cómo me han tratado en Junín. Voy a volver a la ciudad con la familia porque me gustó todo. Es un lugar lindo para visitar y con muchas cosas hermosas. Hay que aprovechar esto porque no se ve en todos lados”, finalizó José Luis "Tata" Brown, quien fue saludado además por muchos vecinos y simpatizantes del deporte más popular.