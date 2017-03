Fernando Quiroz: "Hicimos un esfuerzo muy grande y no nos llevamos nada"

TODAS LAS DECLARACIONES

El entrenador de Sarmiento se lamentó por la falta de suerte que tuvo el equipo. "Quizás lo que más me duele no es la derrota sino las lesiones de los jugadores", remarcó. También hablaron Gonzalo Di Renzo, Gervasio Núñez y Walter Busse.

Tras la derrota de su equipo, en la zona de vestuarios el entrenador de Sarmiento Fernando "Teté" Quiroz respondió a las consultas de la prensa. En líneas generales se mostró conforme con el rendimiento del equipo pero expresó su preocupación por los futbolistas que sufrieron lesiones.

A modo de balance, Quiroz dijo: "Hicimos un esfuerzo muy grande y no nos llevamos nada. La verdad que nos vamos mal porque el equipo realmente jugó un buen partido". "Está claro que el camino correcto es el que estamos construyendo, hemos logrado un juego que nos llevó a ser protagonistas en todas las canchas que hemos jugado", remarcó.

Al mismo tiempo, el DT del Verde declaró: "Hoy (por ayer) lo que más me duele no es la derrota sino las lesiones de los jugadores. A Niz se le salió el hombro, Scifo tiene un golpe tremendo en las costillas y también hay dos o tres jugadores que terminaron con molestias que nos preocupan".

Por último, el entrenador se refirió a la situación que atraviesa su equipo. Sarmiento está en zona de descenso directo y se le vienen partidos complicadísimos, como Central y San Lorenzo, en lo más inmediato. Al respecto, agregó: "A nosotros no nos queda otra que seguir mirando para adelante, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien. No nos podemos hacer cargo de todo lo que pasó pero sí de lo que viene. El equipo tiene que estar tranquilo y tratar de seguir jugando de esta manera y seguramente el final será bueno".

En el mano a mano con la prensa, el volante Gonzalo Di Renzo reconoció que el equipo "cometió errores" y que "se pagó caro". También señaló: "Creamos situaciones desde la tenencia pero no se nos dan los resultados y cada vez falta menos para el final. Ahora de local nos tenemos que hacer fuertes".

Por su parte, "El Yacaré" Núñez dijo: "Hicimos un buen partido y nos vamos con mucha bronca porque el equipo hizo un gran sacrificio pero no pudo sumar". "Estamos convencidos de que lo que hicimos hoy (por ayer) es el camino correcto. Estamos teniendo un mala racha", finalizó.

Por último, Walter Busse, remarcó: "Da mucha bronca el resultado. Nosotros creemos que este es el camino correcto, para salir del fondo hay que ser protagonista y nosotros lo estamos siendo. No estamos cerrando los partidos y encima nos convierten, eso tenemos que mejorar".

"Sabíamos que Sarmiento iba a ser un rival complicado"

Gustavo Alfaro, dijo que “es importante volver a ganar de nuevo en casa” y se lamentó “no haber podido cerrarlo”. “Veníamos de dos victorias (sumadas a la última antes del receso) pero sabíamos que Sarmiento iba a ser un rival complicado”, sintetizó. “Hubo situaciones que no pudimos resolver y le cedimos las acciones del juego, no pudimos 'liquidarlo' y lo terminamos sufriendo”, acotó el entrenador.

Alfaro dijo que el equipo “se puede ilusionar” pero advirtió que “no hay que confiarse” porque “el plantel está con lo justo, está todo parejo y se debe trabajar mucho para mejorar, aunque con la vocación de sacrificio se buscará escalar lo más posible en la tabla”.

Por otra parte, el goleador del partido, Nicolás Mazzola, se mostró “feliz por volver a convertir porque para un 'nueve' es fundamental” y refirió que el equipo “está en el pelotón de arriba y esto se está poniendo lindo”. “Estamos para seguir sumando y no volvernos locos”, admitió y agregó que “hay que seguir corrigiendo errores y algunas cosas que no salen”. “Estamos por el buen camino, con la idea de seguir sumando para estar en puestos de acceso a una copa”, concluyó el atacante.