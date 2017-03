Bauza citó de emergencia a Alario, Caruzzo y Marcone

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, comenzó ayer a armar el rompecabezas para la riesgosa visita del martes a Bolivia y convocó a Lucas Alario, Iván Marcone y Matías Caruzzo, por las bajas por suspensiones y lesión tras la ajustada y deslucida victoria frente a Chile.

Alario fue el primero de los citados por Bauza, minutos después del ajustado triunfo ante Chile, y ayer a la mañana decidió sumar a Marcone y a Caruzzo.

Es que además de perder a Gonzalo Higuaín en ataque, el seleccionado no podrá contar con Javier Mascherano y Lucas Biglia, sus volantes centrales, y por eso llamó a Marcone, de buenos rendimientos en Lanús.

Caruzzo se sumará como alternativa para la defensa, en la que Bauza no podrá contar con Nicolás Otamendi, también suspendido por acumulación de amarillas.

Otra alternativa para la última línea era citar a Jonatan Maidana, pero Bauza optó por Caruzzo para evitar un conflicto con la dirigencia de River.

A la lista de jugadores que no estarán en La Paz se sumó Gabriel Mercado, quien debió ser reemplazado a los 32 minutos del segundo tiempo por un desgarro, fue desafectado y regresa a Sevilla. De esta manera, Bauza deberá rearmar el equipo para visitar el martes a Bolivia.

En la última línea Facundo Roncaglia o Julio Buffarini reemplazarán a Mercado, y Mateo Musacchio o Caruzzo a Otamendi.

En la mitad de la cancha, para la contención, pelearán por dos lugares Guido Pizarro, Marcone, Ever Banega y Enzo Pérez, aunque podría haber un cambio de esquema y que sean tres los futbolistas que, junto a Angel Di María, jueguen por detrás de Lionel Messi y Sergio Agüero o Lucas Pratto o Alario.

El seleccionado se entrenó ayer por la mañana en Ezeiza después de la ajustada y deslucida victoria frente a Chile, que lo ubica tercero en la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia.

Los futbolistas que jugaron con Chile realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio y el resto tareas tácticas y fútbol en espacios reducidos, bajo la atenta mirada de Bauza.

El plantel fue licenciado hasta hoy, cuando volverá a entrenarse desde las 16.30 en Ezeiza.