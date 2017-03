“Argentina jugó un partido brillante”

BAUZA Y SU LLAMATIVA DECLARACIÓN

Edgardo Bauza calificó de “brillante” el rendimiento del representativo que conduce, tras la ajustada victoria 1-0 sobre su par de Chile, en partido de la eliminatoria sudamericana rumbo a Rusia 2018.

“Se jugó un gran partido. El equipo hizo un trabajo defensivo brillante. Sacamos adelante un partido importantísimo”, destacó el técnico santafesino, en la conferencia de prensa efectuada en el estadio Monumental de River Plate, una vez culminado el cotejo.

“Me gustó todo del equipo”, desafió Bauza a los periodistas que lo interpelaron y le pidieron que revele cuáles cosas no le habían satisfecho del rendimiento colectivo.

“Para mí no jugamos un partido flojo; para mí, jugamos un partido brillante”, reiteró el ex entrenador de San Lorenzo, provocando asombro en los representantes de la prensa que permanecían en la sala.