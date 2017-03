IVÁN MARCONE

El mediocampista de Lanús Iván Marcone tiene “una alegría” que le resulta difícil de “explicar con palabras” a propósito de su primera convocatoria al seleccionado argentino de fútbol, de cara al partido del próximo martes ante Bolivia en La Paz.

“Habia escuchado rumores de que me iban a convocar, pero era cauteloso. Quería esperar hasta hoy y cuando me enteré les puedo decir que es una alegría que no puedo explicar”, manifestó Marcone luego del entrenamiento con Lanús.

Marcone, de 26 años, recibió muchos mensajes de felicitación por la citación al seleccionado argentino y apuntó que está “preparado” para compartir plantel con el astro Lionel Messi y compañía.

“Compartir con Messi es lo que espera todo jugador. A veces lo vemos lejos porque son jugadores que triunfan en Europa y nosotros, los del torneo local lo vemos lejos, pero siempre hay que estar preparado”, apuntó el ex volante de Arsenal de Sarandí.