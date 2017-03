El “Mellizo” le quitó dramatismo a la caída frente a Talleres

BOCA JUNIORS

El director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, se sorprendió por la reacción de La Bombonera después de la última derrota con Talleres, al asegurar que parecía desconocer que el equipo llevaba una racha invicta de quince partidos en el Campeonato de Primera División.

Con buen humor, al ser consultado por las sensaciones que produjo ese encuentro, el Mellizo le repreguntó a la prensa: “¿De verdad creen que no se dramatizó? Yo creo que como siempre sucede en clubes como Boca, se debe haber dramatizado”.

“Parecía que la gente no sabía que hacía quince partidos que no perdíamos”, recordó frente a los cuestionamientos recibidos por el equipo tras la caída 2-1 ante el conjunto cordobés.

Barros Schelotto no coincidió con la idea de que Boca se desprotege en su última línea por su constante vocación ofensiva, un concepto que deslizaron previamente esta semana jugadores como Juan Insaurralde y Darío Benedetto.

“No creo que con este estilo los defensores queden expuestos, por ir a buscar siempre hemos ganados muchos más partidos de los que perdimos. Tampoco tenemos problemas defensivos, estamos entre las cinco vallas menos batidas (15 tantos) y somos el equipo más goleador del campeonato (38)”, afirmó.

Al explicar los motivos de la última derrota, el Mellizo apuntó que “a veces pueden producirse errores por desconcentración” y evitó identificar responsables individuales porque “todos pueden equivocarse”.

“Boca tiene un gran plantel, con grandes jugadores en lo individual y nuestro desafío es hacerlo funcionar colectivamente”, asumió.

Guillermo aceptó que, en el segundo tiempo con Talleres, “Boca perdió creatividad ofensiva, el toque rápido y la velocidad”, lo que hizo que su ataque se redujera a “arrebatos individuales”.

“Son errores que debemos solucionar, esta derrota nos vuelve a poner sobre la tierra y nos enseña que cualquier error te puede hacer perder un partido por la paridad que existe en el fútbol argentino. Lamento haber dejado pasar una oportunidad de alejarnos en la punta”, dijo.

Por último, imaginó que la visita a San Martín de San Juan, mañana, “será difícil” como resultan “todos los partidos en el interior”.

“Ellos tendrán sus recaudos y seguramente van a intentar atacar y llegar más por el hecho de ser locales”, entendió.

El posible equipo para jugar en el estadio Bicentenario es el siguiente: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Jonathan Silva (por Frank Fabra); Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión (por Junior Benítez).