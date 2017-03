Racing quiere recuperar el terreno perdido

EN EL CILINDRO JUEGA FRENTE A GODOY CRUZ

Tras el traspié sufrido en Córdoba, Racing buscará recuperarse en Avellaneda, donde hoy recibirá al ascendente Godoy Cruz, en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha del torneo de Primera División.

El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Federico Beligoy y la televisación de Telefé.

La "Academia", que perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, cayó en la jornada anterior en su visita a Belgrano (0-2) y sigue relegado en la pelea por el título, con 24 unidades, 10 menos que Boca.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos: Racing, Agustín Orion; Iván Pillud, Sergio Vittor, Marco Torsiglieri, Pablo Álvarez; Marcelo Meli, Diego González, Luciano Aued; Gustavo Bou, Lautaro Martínez y Brian Mansilla. DT: Diego Cocca.

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Diego Viera, Danilo Ortiz, Marcelo Benítez; Juan Garro, Fabián Henríquez, Maximiliano Correa y Facundo Silva; Ángel González y Javier Correa. DT: Lucas Bernardi.

Por otra parte se concretarán los siguientes encuentros: a las 16, Banfield vs. Unión (Mauro Vigliano); 16, Rosario Central vs. Tigre (Andrés Merlos); 18.15, Gimnasia de La Plata vs. Sarmiento de Junín (Mariano González); 20.30, Atlético Rafaela vs. Estudiantes de La Plata (Jorge Baliño).