Simeone confesó que rechazó una oferta de 35 millones de euros para dejar Atlético Madrid

El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quien lleva más de un lustro como director técnico del Atlético de Madrid, reveló ayer que rechazó una oferta de 35.000.000 de euros luego de la final de la Liga de Campeones que perdió el año pasado, para marcharse a dirigir a otro club, fuera de España.

“Si me hubiera querido ir a otro equipo (luego de la derrota en la Champions ante el Real Madrid) hubiera tenido 35 millones de razones. Sí, 35 millones de razones”, enfatizó el “Cholo”, nacido en la ciudad de Buenos Aires hace 40 años, en una entrevista que concedió al periódico deportivo español AS y citada por la Agencia DPA.

Simeone es uno de los más grandes ídolos de la historia del “Atleti” debido a que fue jugador del club y se dio el lujo de consagrarse campeón como futbolista y también como director técnico.

El argentino asumió en el cargo de DT en enero de 2012 y conquistó la Liga de España en 2014, la Copa del Rey 2013, Supercopa de España 2014, más la Liga de Europa 2012 y la Supercopa de Europa del mismo año.

El “Cholo”, campeón como jugador en 1996 de la Liga de España y la Copa del Rey, no quiso revelar el nombre del club que lo tentó para dejar el equipo “Colchonero”.