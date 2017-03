River presentará ante Belgrano los 11 que vencieron a Lanús

FÚTBOL DE PRIMERA

El entrenador Marcelo Gallardo pondría ante Belgrano a los mismos once que vienen de vencer a Lanús (3-1) de cara al encuentro del próximo domingo ante Belgrano en el Monumental por la decimoséptima fecha del Torneo de Primera División.

Con las ausencias del ecuatoriano Arturo Mina y del paraguayo Jorge Moreira, afectados ambos a la fecha Fifa de Eliminatorias Sudamericanas, y de Enrique Bologna, con reposo domiciliario por una pubalgia, el “Muñeco” dispuso una práctica matutina, a puertas cerradas, con actividades físicas de capacidad aeróbica e insinuó el mismo equipo que logró un cambio de aire en el torneo local.

Sin embargo, la principal novedad pasó por el mediocampista Gonzalo Martínez, quien es seguido de cerca por los dirigentes de Monterrey y podría ser tentado para continuar su carrera en México.

El ex Huracán, que logró revertir su imagen en la institución, tiene contrato hasta 2020 y posee una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Hoy parece un número difícil de tratar en el mercado, aunque una buena oferta podría convencer a los de Núñez.

De no mediar inconvenientes, el equipo para enfrentar al “Pirata” cordobés el domingo desde las 18.30 sería el siguiente: Augusto Batalla; Camilo Mayada, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

Resta saber si en la lista de concentrados volverá a estar el zaguero Luciano Lollo para ir al banco de suplentes o si sumará minutos en el partido de reserva tal como sucedió el martes por la mañana ante Lanús.