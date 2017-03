Argentina ganó y está en zona de clasificación, pero su actuación fue extremadamente pobre

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

En una pobre actuación en el Monumental, la Selección argentina le ganó 1-0 a Chile con gol de Messi, de penal, y quedó en zona de clasificación directa para el Mundial de Rusia 2018. El combinado del “Patón” Bauza cumplió una de sus peores producciones en las eliminatorias sudamericanas. Argentina quedó tercero con 22 puntos, sólo por debajo de Uruguay (23) y Brasil (30), y por delante de Colombia (21), todos en zona mundialista, y Ecuador y Chile 20, que pugnan por el repechaje.

El equipo nacional el martes próximo visitará a Bolivia, en los 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar de La Paz, en un escenario que a los argentinos históricamente les costó muchísimo conseguir un buen resultado.

Los primeros 45 minutos fueron intensos, tal como lo vaticinó Bauza en la conferencia de prensa del miércoles, y a la vez friccionados, algo que el técnico argentino había descartado.

Es que hubo poco fútbol en un Monumental colmado y sólo destellos de Messi, el mejor jugador del planeta.

Argentina, con un 4-2-3-1 flexible, no le encontró la vuelta al encuentro, más por limitaciones propias que por el trabajo de su rival.

Todo quedó librado a la brillantez del “10”, algo que -lamentablemente- se repite en casi todos los juegos del Seleccionado, ya que el equipo lució quebrado. Y Messi respondió con 180 segundos de altísimo nivel: primero con un pase gol a Ángel Di María, a los 14m, después con el tanto de un penal inexistente (no hubo falta de José Fuenzalida sobre el propio Di María), a los 16m., y finalmente con una exquisita jugada por la derecha y posterior asistencia a Sergio Agüero, a los 17m.

El 1-0, obra de la estrella de Barcelona (58 goles en 117 encuentros con la Albiceleste), le dio la ventaja al equipo de Bauza, pero no tranquilidad. Argentina no tuvo fútbol ni juego asociado y sufrió mucho en defensa.

Chile, con un 4-3-3 laxo, le planteó el duelo en la mitad de la cancha, le manejó la pelota, tuvo mucha movilidad -gran trabajo de Alexis Sánchez-, pero le faltó profundidad en ataque.

Una arremetida -tras un tiro libre de Messi- de Otamendi, sobre los 43m, fue el otro llamado de atención a una también endeble defensa del conjunto de Pizzi.

Bauza en el entretiempo dispuso el ingreso de Mateo Musacchio por un inexpresivo Emmanuel Mas. Y así, Marcos Rojo pasó de la zaga central al lateral izquierdo.

Pero no modificó nada -en un principio- de tres cuartos de cancha para adelante, donde Di María, Agüero y Gonzalo Higuaín no incidieron en el juego.

Acto seguido, el entrenador (ganó por primera vez en el Monumental) sacó a Agüero -no funcionó de una especie de enganche en lugar del lesionado Paulo Dybala- y mandó a la cancha a Ever Banega con la idea de tener más la pelota.

Dentro de un partido muy malo, Chile acarició el empate dos veces casi en una misma jugada, a los 19m. Primero con un tiro libre de Alexis Sánchez que se estrelló en el travesaño y después con una tibia definición de Nicolás Castillo, que reemplazó a Fuenzalida y exigió a Sergio Romero. Argentina, lejos de reaccionar, repitió errores y el Seleccionado de Pizzi casi lo empata con un tiro libre de Alexis Sánchez, a los 32m, y con Castillo, a los 34m, que se perdió un gol increíble.

Pasaron los minutos, el equipo de Bauza aguantó y Chile no acertó ninguna de las que tuvo. Así el regreso al Monumental -tras el 1-1 ante Brasil, del 13 de noviembre del 2015, y el 0-2 con Ecuador, en el debut-, resultó victorioso. Pero sólo eso, porque el Seleccionado jugó muy mal.