Ruggeri calentó el duelo con Chile: “Ganaron dos copitas, no se agranden”

Filoso y picante como acostumbra, Oscar Ruggeri no tuvo piedad con los chilenos y calentó el duelo por Eliminatorias sudamericanas que la Selección Argentina afrontará ante el elenco trasandino.

“Ganaron dos copitas, no se agranden. Si ganamos los metemos en un quilombo, se van a meter abajo y después los van a putear”, disparó el campeón del mundo con el seleccionado albiceleste en México 1986 en un reportaje para No Todo Pasa, programa emitido por TyC Sports.

Ruggeri mantuvo un intenso y divertido cruce telefónico con Gonzalo Abarca, periodista chileno invitado por la producción. “Esto de que somos hermanos chilenos y argentinos, las bolas. Nosotros los argentinos no somos hermanos de nadie, somos argentinos y los demás que se arreglen. Ustedes no nos quieren y nosotros no los queremos”, aseguró el “Cabezón”.

En cuanto al rival, Ruggeri minimizó al equipo que dirige Juan Antonio Pizzi: “No los tenemos tanto en cuenta. Nuestra batalla es con Brasil”.