Uruguay frente a Brasil en una batalla en el Centenario

El seleccionado de Brasil, líder de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018 e invicto bajo la conducción del entrenador Tite, visitará esta noche a Uruguay, segundo en la clasificación, en uno de los clásicos con más historia y tradición del fútbol del continente.



El partido corresponde a la decimotercera fecha de la clasificación, que otorga cuatro pasajes directos a la próxima Copa del Mundo.



El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, desde las 20, con el argentino Patricio Loustau como árbitro central, quien estará asistido por sus compatriotas Diego Bonfa y Gustavo Rossi, con televisación de TyC Sports.



Brasil, que tras perder en el debut ante Chile por 2-0 hace 11 partidos que no conoce la derrota (8 victorias y 3 empates), lidera las posiciones de las eliminatorias mundialistas con 27 puntos, cuatro más que Uruguay, que con un andar un poco más irregular (7 ganados, dos igualados y 3 caídas) ocupa la segunda plaza.



Brasil no cedió puntos desde que Tite asumió como seleccionador, en junio de 2016. Lleva seis triunfos consecutivos en la eliminatoria y buscará mantener el ritmo ganador, ya que de sumar las tres unidades podría ir cerrando su clasificación a Rusia.



Tite -ex entrenador de Gremio, Inter de Porto Alegre y Conrinthians- no podrá contar en esta doble fecha con el mediocampista Douglas Costa, de Bayern Munich de Alemania, quien sufrió una lesión en la rodilla izquierda; ni con la joven estrella del Manchester City inglés, Gabriel Jesús, afectado por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho desde febrero pasado.



Por su parte, la selección uruguaya tratará de hacerse fuerte en casa, mantener el invicto en lo que va de eliminatorias y alcanzar el objetivo de sumar los tres puntos para ir encaminando la clasificación.



El técnico "charrúa", Oscar Washington Tabárez, no contará con la presencia de Luis Suárez, delantero estrella del Barcelona español, que debe purgar una fecha de sanción, aunque sí estará en la formación inicial el actual goleador de la eliminatorias, Edinson Cavani, con 8 tantos.



El "Maestro" tampoco podrá tener a disposición al arquero Fernando Muslera, titular indiscutido, quien debe una fecha de suspensión, y el lateral Alvaro 'Palito' Pereira, quien hace cinco días se fracturó la tibia izquierda en un entrenamiento con su equipo, Cerro Porteño de Paraguay.



El último partido entre estas dos selecciones, correspondiente a la quinta fecha de la actual eliminatoria mundialista, se disputó en el Arena Pernambuco de Recife, el 25 de marzo de 2016, y finalizó con empate 2-2, en el partido que significó el retorno del 'Pistolero' Suárez a su selección tras dos años de sanción por parte de la FIFA por morder al italiano Giorgio Chiellini.



Uruguay y Brasil disputaron nueve partidos en diferentes clasificaciones mundialistas, con tres triunfos brasileños, cinco empates y una victoria uruguaya, pero tienen una paridad absoluta jugando en el Estadio Centenario: la 'Celeste' ganó un partido, los brasileños otro y en dos encuentros terminaron empatados.



Posibles formaciones:



Uruguay: Martín Silva; Maximiliano Pereira, Sebastián Coates, Diego Godín y Gastón Silva; Carlos Sánchez, Egidio Arévalo Ríos, Matías Vecino y Cristian Rodríguez; Edinson Cavani y Diego Rolan. DT: Oscar Washington Tabárez.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda y Marcelo; Casemiro, Fernandinho y Renato Augusto; Willian, Dudu y Neymar. DT: Tite.



Arbitro: Patricio Loustau (Argentina).

Estadio: Centenario (Montevideo).

Hora: 20.00

TV: TyC Sports.