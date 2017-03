Para la Selección, no serán dos partidos más

ENFOQUE FUTBOLERO

Los que vienen no son dos partidos más para la Selección. Estarán en juego puntos muy valiosos para tratar de saltar del Repechaje a la zona de clasificación en un escenario inédito, plagado de urgencias y angustia.

Desde que las Eliminatorias se disputan con el sistema de “todos contra todos”, el equipo nacional nunca estuvo tan apremiado como ahora, a punto tal que para encontrar un cuadro semejante habría que remontarse a las épocas en las que el buzo de técnico era de Diego Armando Maradona

Necesita sumar con urgencia

Las 19 unidades actuales le marcan a Edgardo Bauza la necesidad de sumar con urgencia, al menos la mitad de los que están en juego (9 sobre 18). El DT, que hace poco confesó no saber a qué se dedicará “después de ser campeón del mundo” en otro cálculo optimista, advirtió que “si ganamos los tres partidos que nos quedan en casa estaremos en el Mundial”.

Resulta imposible a esta altura determinar si sumando solamente los puntos de local la escuadra capitaneada por Messi se asegurará el viaje a Rusia y por ello convendría no venirse con las manos vacías en los viajes a La Paz, Montevideo y Quito que propone el fixture.

Si nos remitimos a las estadísticas, hay motivos para compartir el optimismo del Patón ya que con este sistema de Eliminatorias la Argentina siempre quedó entre los clasificados para las copas del Mundo.

Eso sí, la mayoría de las veces sin la angustia que actualmente nos domina. Los archivos demuestran que a esta altura de la competencia el panorama era más auspicioso. Con Passarella, camino a Francia 1998, en 12 partidos se sumaron 22 puntos y cuando Marcelo Bielsa conducía el plantel de cara al Mundial de Corea-Japón 2002 Argentina arrasaba con 29 unidades en su haber.

En 2006, cuando las órdenes las daba José Pekerman los 25 puntos obtenidos resultaban una garantía de tranquilidad.

A la situación actual se llegó luego de un discreto ciclo inicial a cargo de Gerardo Martino, que rescató 11 de las 18 unidades en juego incluyendo la caída como local en el Monumental ante Ecuador -la primera en la historia- y un inexpresivo empate ante Brasil.

Después vino el capítulo Bauza con una escuálida cosecha: 8 puntos de 18, menos de la mitad. Fueron seis partidos, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas, una de ellas de local ante Paraguay, algo que jamás había ocurrido camino a un Mundial.

No es un buen momento, falta mayor coherencia de equipo, una línea definida y una mayor solidez en todos los sectores.

Hay aspectos que asombran: los números marcan que a la Argentina, entre otras cosas, le falta gol -sólo ha convertido 8-cuando cuenta con temibles atacantes que sacuden las redes en las ligas más competitivas del mundo.

Y para demostrar la sequía, en la nómina de goleadores de las Eliminatorias aparece undécimo nuestro máximo artillero, Lionel Messi, con sólo tres gritos.

“Es fundamental ganarle a Chile”

“Ganarle a Chile es fundamental, no me importa cómo, pero hay que ganar”, alertó más realista el “Patón” Bauza, otorgando la dimensión que realmente tiene el partido que se viene contra la Roja.

No hay margen para el error. Después de un recorrido poco productivo, hoy y el martes próximo se vienen dos desafíos en los que la Selección Nacional deberá jugarse entera para zafar de la incómoda situación actual y asegurarse el ansiado pasaje para el Mundial Rusia 2018.