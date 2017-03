Brasil expone su liderazgo ante el duro Uruguay en Montevideo

ELIMINATORIAS

El seleccionado de Brasil, líder de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018 e invicto bajo la conducción del entrenador Tite, visitará hoy a Uruguay, segundo en la clasificación, en uno de los clásicos con más historia y tradición del fútbol del continente.

Brasil, que tras perder en el debut ante Chile por 2-0 hace once partidos que no conoce la derrota (8 victorias y 3 empates), lidera las posiciones de las eliminatorias mundialistas con 27 puntos, cuatro más que Uruguay, que con un andar un poco más irregular (7 ganados, dos igualados y 3 caídas) ocupa la segunda plaza.

Brasil no cedió puntos desde que Tite asumió como seleccionador, en junio de 2016. Lleva seis triunfos consecutivos en la eliminatoria y buscará mantener el ritmo ganador, ya que de sumar las tres unidades podría ir cerrando su clasificación a Rusia.

“Es un partido muy difícil. Uno sabe que la selección de Uruguay tiene mucha calidad y vamos a prepararnos para hacer un buen partido”, explicó Neymar, autor de 4 tantos y segundo goleador de la “verdeamarela” detrás de Gabriel Jesús, quien lleva cinco y no podrá estar presente por una lesión.

Formaciones

Uruguay: Martín Silva; Maximiliano Pereira, Sebastián Coates, Diego Godín y Gastón Silva; Carlos Sánchez, Egidio Arévalo Ríos, Matías Vecino y Cristian Rodríguez; Edinson Cavani y Diego Rolan. DT: Oscar Washington Tabárez.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda y Marcelo; Casemiro, Fernandinho y Renato Augusto; Willian, Dudu y Neymar. DT: Tite.

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).

Estadio: Centenario (Montevideo).

Hora: 20.00

TV: TyC Sports.