Aprevide: “En River se disputan la tribuna a tiros”

SIN TOLERANCIA

El titular de la Aprevide, Juan Manuel Lugones, afirmó ayer que “una facción de la hinchada” de River “quiere recuperar la tribuna a los tiros y nosotros no tenemos tolerancia”, en referencia a los incidentes ocurridos antes del partido de anoche entre Lanús y el “Millonario”.

“No lo vamos a permitir. Vivimos el partido con mucha tensión por todo lo que se dijo en la previa”, dijo Lugones al programa “Jogo bonito” y aseveró: “Tenemos la convicción de que no vamos a dejar pasar a gente que no tenga entradas. Y no hubo denuncias por ningún tipo de robo o saqueos en las inmediaciones del estadio”.

El funcionario agregó que “algunos revoltosos terminaron con lesiones leves y es mentira que la Policía tiró gas pimienta a un sector de mujeres. Se dicen muchas mentiras y nos duele cuando las críticas son sobre hechos falsos”.

“Tenemos muy en claro que ningún operativo es exitoso si hay una sola persona herida. Tenemos que mejorar el tema de las salidas y las esperas en los estadios. Estamos trabajando sobre eso, pero no se puede empañar el regreso de los visitantes”, agregó Lugones.

Más adelante aseguró: “Ayer se vivió un hermoso espectáculo con las dos hinchadas y por suerte cada vez hay más dirigentes que se están animando. Tiene que haber un compromiso de todos”.