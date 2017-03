Lammens ratificó a Aguirre y negó contactos con otro entrenador

SAN LORENZO

El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, ratificó ayer en su cargo al director técnico Diego Aguirre y desmintió haber tomado contacto con otros entrenadores.

“Aguirre tiene el respaldo de toda la comisión directiva y ningún integrante de la misma habló con otro técnico”, enfatizó Lammens en la conferencia de prensa que brindó en el Nuevo Gasómetro.

De esta manera, Lammens respaldó a Aguirre después de las dos derrotas en el grupo 4 de la Copa Libertadores ante Flamengo y Atlético Paranaense de Brasil, y la reciente caída frente a Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 16ª del torneo local, en el que se ubica segundo con 31 unidades, a tres del líder Boca (34).

“El técnico continúa hasta cumplir su contrato, que vence en junio próximo. Es importante, en estos momentos, la palabra del club para aportar tranquilidad y que se deje de hablar de cosas que no son ciertas”, indicó el titular de San Lorenzo.

“En estos momentos es cuando uno tiene que tener la cabeza fría. No va a haber cambios, ‘volantazos’, ni decisiones precipitadas. Tenemos un proyecto que está sano y bien encaminado”, agregó el presidente del club de Boedo.

Sin embargo, Lammens reconoció que los últimos resultados del equipo no pasaron inadvertidos para la cúpula dirigencial.

“El momento nos preocupa, pero estamos muy tranquilos, el equipo andando, se va a acomodar”, opinó el dirigente.

Lammens también observó “nervioso” a Aguirre por el funcionamiento del equipo, pero lo consideró “lógico” porque forma parte de su labor y “está acostumbrado a estos momentos de adversidad” en su vasta experiencia.

Por otra parte aseguró que su ausencia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se basa en diferencia de ideas con otros dirigentes tales como Claudio “Chiqui” Tapia, Daniel Angelici y Hugo Moyano.

“No quiero participar, no creo que esta conducción pueda cambiar al fútbol argentino y así me quedé medio solo”, reconoció el dirigente “azulgrana”.

Pese a su distanciamiento de la AFA, Lammens reconoció que el nombramiento de Marcelo Tinelli como director de Selecciones Nacionales lo puso “muy feliz” porque lo consideró “la persona indicada” para ese puesto.