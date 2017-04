Luego de casi tres años sin combatir, va a retornar al ring Ricardo "Fantástico" Arano

BOXEO PROFESIONAL

El pugilista de Moreno (oeste del Gran Buenos Aires), radicado hace tres lustros en Junín, Ricardo Walter Arano, regresará a los rings a los 39 años de edad, luego de casi tres años sin combatir profesionalmente, ya que su última batalla la libró el 27 de junio de 2014 en el Club Argentino de la vecina ciudad de Rojas, perdiendo esa noche por puntos y en fallo dividido ante Jacinto José Gorosito.

Y para retornar, al "Fantástico" Arano le pusieron un rival de mucha calidad, el experto Fernando David “El Vasco” Saucedo, oriundo de Florencio Varela, quien tiene un récord rentado de 60 triunfos, 10 antes del límite, seis derrotas y tres empates, y quien supo disputar dos veces el campeonato mundial.

El varelense fue también campeón Latino de la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo y además ostentó el título argentino ligero y el sudamericano pluma.

A pesar de su experiencia, el de Varela deberá esforzarse para superar al siempre batallador que regresa, siendo el palmarés profesional de Ricardo “Fantástico” Arano de 14 triunfos, 5 antes del límite, 14 derrotas y dos empates, en una pelea de semifondo pactada a ocho vueltas, en peso ligero.

En la contienda estelar, el invicto lujanense Sebastián “La Promesa” Papeschi buscará alzarse con el cinturón Latino Silver del Consejo Mundial de Boxeo, que se encuentra vacante, este sábado en una histórica jornada que se celebrará en el Complejo Polideportivo "Profesor Federico Fernández de Monjardín" de la ciudad de Luján, en una producción de Sampson Boxing, en asociación con Tello Box y JEB Boxing, que será transmitida en vivo y en directo por “Boxeo de Primera", por la señal de TyC Sports.

Además del choque estelar, que será la primera oportunidad titular de Papeschi, y del semifondo, se presentarán el ex doble retador mundialista y múltiple ex campeón nacional, sudamericano y latinoamericano Fernando “El Vasco” Saucedo y los invictos Matías Romero, Juan José “El Pitbull” Velasco y Daniel “El Recolector” Rivas.

El duelo principal tendrá sabor a revancha, porque Papeschi (10-0, 5 KO) le dará desquite al rosarino Hugo “El Caníbal” Quiroz (8-4, 1 KO) tras el emocionante duelo que sostuvieron en diciembre último. En esa oportunidad, el ídolo lujanense se impuso en las tarjetas tras seis intensos episodios.

Ahora, la reválida Papeschi-Quiroz 2 será a 10 rounds y estará en juego el cetro Latino Silver Súper Mediano del Consejo Mundial de Boxeo, que busca dueño.

Tras haberse presentado con éxito en Guadalajara, Jalisco, México, volverán a ver acción dos ascendentes invictos: el cordobés Matías Romero (13-0, 6 KOs) y el jujeño, radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan José “El Pitbull” Velasco (15 ganadas,con 8 nocauts obtenidos).

Romero cruzará golpes con el dolorense Jonathan “El Potro” Eniz (15-9-1, 4 KO) en un combate previsto a ocho capítulos en peso ligero.

Por su parte, Velasco iniciará su nuevo rumbo en la categoría súper ligero frente al salteño Gustavo “Chocolate” Pereyra (10-6-4, 3 nocauts) en un pleito a seis asaltos.

La cartelera de combates profesionales se completará con la participación del invicto crucero local Daniel “El Recolector” Rivas (3-0) quien se medirá al neuquino Jairo “El Chico 10” Díaz (3-2, 1 KO) en un duelo a cuatro rounds.

La histórica jornada comenzará con varios combates amateurs, entre los que se destacan 5 pleitos válidos por el Campeonato Guantes de Oro.

Las plateas se pueden conseguir a $ 100 y los ringside a $ 200.

Las puertas abrirán a las 17 y el primer combate amateur será a las 18. La transmisión en vivo y en directo de “Boxeo de Primera" dará comienzo a las 23 y podrá verse en la Argentina, toda Latinoamérica y Estados Unidos.

En Adelia María

Adelia María, pequeña y pujante localidad del sur cordobés, se meterá en la historia grande del boxeo nacional mañana viernes 7, cuando albergue por primera vez un combate profesional con un título argentino en disputa.

La expectativa por ver a Javier “el Heredero” Clavero crece día a día porque se sabe que es una oportunidad que muchos deportistas desean pero muy pocos tienen. La de competir por objetivos importantes con el respaldo popular que brinda ser local.

Se suma a esto el natural orgullo de ser parte de un evento de las características mencionadas. Por tal motivo, Promociones San Miguel apuesta al acompañamiento oficial y privado para llevar adelante un desafío que coloca a Adelia María en el contexto nacional de modo positivo.

Se trata de la enorme posibilidad de ser noticia por el deporte y el mérito de sus deportistas. En tiempos difíciles donde es más fácil trascender por acontecimientos policiales poder posicionar a un pueblo a través de la práctica deportiva debe ser un compromiso de todos.

Pero también la expectativa crece por el festival propiamente dicho. Ya que se conocieron detalles de la programación donde sobresalen los tres enfrentamientos profesionales y la participación de boxeadores amateur de localidades cercanas como San Basilio, Monte de los Gauchos y Huanchilla.

Lo dicho, por el título argentino ligero vacante se enfrentarán Javier “El Heredero” Clavero y Pablo “Bad Boy” Barboza, a la distancia de diez rounds, siendo la pelea estelar de la noche en las instalaciones del Club Atlético.

El doble semifondo anticipa combates a cuatro asaltos. En el primero de ellos el ascendente e invicto Adrián “Jr” Sasso, de Río Cuarto, se cruzará en categoría superwelter con Víctor Nicolás Cabral, de La Pampa.

En el otro, el santafesino radicado en Adelia María, Sandro Leiva buscará recomponer su record ante el siempre difícil probador Daniel “Gallito” Escudero, de Villa Mercedes, en duelo pactado en categoría ligero.

La preparación del actual campeón provincial y sudamericano Javier Clavero proseguirá este lunes con guanteo, en el gimnasio de boxeo de deportes Río Cuarto, con los púgiles Adrián Sasso y Manuel Liendo, aprovechando su condición de zurdos, tal como lo es el rosarino Pablo Barboza.

Este festival será televisado por Interior Boxing, que debuta el miércoles 12 de abril, a las 22, por la pantalla de América Sports. El ciclo televisivo contempla una programación semanal de una hora, en diferido, y está a cargo de Promociones San Miguel y el chacabuquense Camilo Salussoglia.

Todos los eventos serán transmitidos en dos miércoles y se televisarán tanto las peleas profesionales como las amateurs. América Sports está disponible en el canal 115 de Cablevisión Digital.

Nueva entrega de los premios "Firpo"

Se llevará a cabo el lunes 22 de mayo en el Salón Diquint (sito en José Cubas 3474, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) la tradicional fiesta de los "Premios Firpo" 2016 que organiza la Unión de Periodistas de Boxeo de la Argentina y cuyo nombre se impuso en homenaje al juninense Luis Ángel Firpo, apodado "El toro de las pampas" y precursor del pugilismo en nuestro país.

Había nacido en nuestra ciudad el 11 de octubre de 1894 (vivió con su familia en Lavalle 215 y curso estudios primarios en la Escuela Nº 8) y falleció en Capital Federal el 7 de agosto de 1960. Como profesional realizó 40 peleas, de las cuales ganó 33 (28 por nocaut), perdió 6 y tuvo una batalla sin decisión.

Las siguientes son las ternas de los destacados de la actividad pugilística argentina en 2016, según la votación realizada por la Uperbox, cuyo racconto se efectuó el martes 3 de enero:

Mejor púgil en el campo mundial (títulos mundiales): Marcela Acuña; Brian Castaño y Ana Laura Esteche.

Mejor púgil a nivel internacional (títulos regionales, peleas internacionales, eliminatorias): Miguel Barrionuevo, Jonathan Barros y Daniela Bermúdez.

Mejor púgil a nivel nacional: Miguel Barrionuevo, Fabián "TNT" Maidana y Omar Narvaes.

Mejor boxeadora: Marcela Acuña, Daniela Bermúdez y Ana Laura Esteche.

Revelación: Marcelo Cáceres, Neri Romero y Fidel Ruíz Díaz.

Mejor boxeador amateur: Fernando Martínez, Alberto Melián y Dayana Sánchez.

Mejor nocaut: Marcela Acuña (a Yésica Marcos), Fabián Maidana (a Cristian Romero) y Adrián Verón (a Alejandro Ramírez).

Mejor pelea del año 2016: Elías Araujo vs. Johnatan Eniz; Ana Esteche vs. Celeste Peralta y Héctor Sarmiento vs. Silvio Arano.

Hidalguía deportiva: Martín Coggi, Diego Pichardo y Henry Polanco.