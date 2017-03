La empresa Aranobox apoyará a "La Hiena" Barrios

LA PROMOTORA PUGLÍSTICA TIENE BASE EN JUNÍN

El pasado fin de semana el promotor Mario Néstor Arano pasó por Córdoba y organizó una nueva velada de boxeo profesional en la ciudad capital. En el Polideportivo General Paz, donde se desarrolló el festival, el empresario de General Pinto -que vive en Junín- dialogó con “A la Vera del Ring" (medio encabezado por Gustavo Florencio Zamudio) y habló de todo.

Sobre "La máquina" Matthysse dijo: "Lucas es como mi hermano menor o mi hijo; es mi amigo. Hace 14 años que estamos juntos. Lucas ha ganado mucho dinero -ahora se puede decir porque los capitales argentinos han sido repatriados-, tiene un montón de propiedades y está bárbaro. Nunca dudé de que Lucas Matthysse se quedaría con la Golden Boy. Fue seducido para irse y no se fue. Matthysse es muy leal, es mejor persona que boxeador y va a ser campeón del mundo, no tengan dudas", aseguró el promotor.

En cuanto a Jorge Rodrigo Barrios, quien hasta hace pocos días estuvo en la cárcel (estuvo detenido inclusive en el Penal de nuestra ciudad), Arano señaló que "Barrios es Barrios y todo lo que se proponga lo va a lograr. Tiene un físico privilegiado. Siempre digo que es como Maradona: Se entrena 20 días y 'está puesto'. Barrios fue el hombre que me posicionó en los Estados Unidos, fue el hombre que me hizo lograr el contrato con Oscar de la Hoya, fue el hombre que prestigió mi empresa cuando nadie la conocía. Así que, si él está pasando un mal momento yo voy a estar con él a morir".

Sobre el futuro del pugilismo argentino aseguró que "es muy probable que los sponsors empiecen a aparecer en el boxeo, porque nuestro archienemigo, el fútbol, está caído y desprestigiado". Además, señaló con respecto al deporte de los puños: "La materia prima está en el interior. En toda mi historia, hice solo tres festivales en Capital Federal: un Luna Park, un Lawn Tennis y un Casino Flotante. La idea es hacer una velada mensual por una pantalla más chica (que DirecTV), y traer otras tres o cuatro veces con DirecTV a la provincia de Córdoba".

Finalmente, en cuanto a su relación con Oscar de la Hoya y Golden Boys Promotions, el pintense aseguró: "A una de las personas que Al Haymon sedujo fue a mí y me quedé con mi amigo Oscar de la Hoya. El boxeo es como un pulpo: es tan bueno que toma a todas las personas, pero a los que no sirven los va rechazando, igual que el pulpo, de a uno. Oscar de la Hoya es el futuro del mundo. La Top Rank es el futuro. No tengo en cuenta a la empresa de Haymon ni a la de Richard Schaefer (Ringstar Sports), con quien trabajamos mucho juntos", cerró el socio del ex múltiple campeón mundial Oscar de la Hoya en Latinoamérica.

El rojense Ronan Sánchez pelea hoy en Los Cóndores

La franquicia nacional Los Cóndores, que compite en la séptima edición de la World Series of Boxing (WSB), no la tendrá fácil en la quinta fecha del campeonato cuando reciba hoy en Rosario, a la siempre poderosa Cuba.

Tras sufrir un duro revés por 0-5 contra Colombia, los argentinos serán locales esta noche en el Club Sportivo América, quienes marchan segundos en el grupo "A", con 10 unidades, a dos de la líder Colombia.

El duelo Argentina-Cuba, televisado por TyC Sports desde las 22, será parte de la cartelera en la que el neuquino Matías Vidondo (20 ganadas, 18 por nocáut, dos derrotas y un empate) combatirá contra el cordobés Mariano Díaz Strunz (12 éxitos -6 antes del límite- 11 traspiés y un empate), por los títulos argentino -en poder del "Matador"- y sudamericano -vacante- pesado.

Para el choque de selecciones, tanto el equipo albiceleste (en el que vuelve a ser uno de sus integrantes el pugilista de la vecina ciudad de Rojas, Ronan Sánchez), como el cubano tienen sus equipos confirmados.

Las peleas serán las siguientes:

En categoría 46 a 49 kilos: Leandro Blanc (récord WSB: 2-2) vs. Jorge Griñan (plata en el mundial juvenil de 2016 en Rusia, y bronce en el Torneo Nacional Playa Girón de 2016; debutará en WSB).

En 56 kilos: Braian Argüello (debut en WSB) vs. Javier Ibañez (récord WSB: 3-0; campeón mundial juvenil 2014).

En peso welter juniors (64 kilos): Ronan Sánchez (el rojense ganó 4 y perdió 8 en la WSB) vs. Andy Cruz (récords WSB: 7-0; campeón panamericano y continental 2015).

En 75 kilos: Joaquín Lingua, el cordobés de Marcos Juárez (dos derrotas hasta el momento en la Liga) vs. Osleys Iglesias Estrada (subcampeón nacional de 2016, campeón Córdoba Cardín 2016; debuta en WSB).

En 91 kilos: El invicto argentino Yamil Peralta (9 peleas, todas ganadas) vs. Erislandy Savón (récord WSB: 19 triunfos, con 4 KO, y una derrota), quien logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.