Para Joel Díaz, "Lucas Matthysse tiene todo el potencial para volver a ser campeón del mundo"

El sábado 6 de mayo, en la velada boxística que tendrá como pelea estelar el choque entre los mexicanos Saúl "Canelo" Álvarez y Julio César Chávez Jr., volverá a subirse al ring el sureño Lucas Martín Matthysse, luego de más de un año y medio de ausencia, ya que su última pelea fue la impensada y dolorosa derrota ante Víktor Postol, el 3 de octubre de 2015, perdiendo esa noche en Estados Unidos la chance de coronarse campeón del mundo.

"La Máquina" Matthysse, luego de más de diez años de estar radicado en Junín y de hacer casi toda su carrera a las órdenes de Luis Dionisio "Cuty" Barrera, decidió volver a su Trelew natal y allí se prepara para enfrentar al estadounidense Emmanuel Taylor.

Para su regreso a los rings, el chubutense hizo cambios en su equipo y, en la última etapa de su preparación, trabajará en California con el mexicano Joel Díaz, uno de los entrenadores más prestigiosos, aunque en septiembre de 2015 fue despedido por el primera serie y cinco veces campeón mundial (de dos divisiones diferentes), Timothy Bradley.

En cuanto a su futuro trabajo como técnico del argentino, el citado Joel Díaz dijo desde Estados Unidos: "Ya estoy preparando todo para cuando llegue Lucas, tengo entendido que llegará en estos días. Cuando esté aquí nos enfocaremos en la estrategia de pelea y le inculcaremos el plan para vencer a Taylor. Sé que Matthysse llega con buenas condiciones físicas, por lo que nos enfocaremos en la preparación técnica y mental para que las cosas corran bien. Quiero observar su enfoque psicológico y que esté estable".

Luego, avisó con firmeza, teniendo en cuenta que hasta su llegada a EE.UU., Lucas entrena a las órdenes de su padre, Mario Edgardo "Tordo" Matthysse: "En el rincón tendrá una sola voz y será la mía. Quiero que estemos totalmente en comunicación. Matthysse tiene todo el potencial para llegar a ser campeón mundial de nuevo. Conozco a Emmanuel Taylor y sé que Lucas, si sigue el plan, tiene una pelea para ganar por nocaut antes del octavo round, porque tiene fuerza y corazón. El descanso le puede beneficiar para volver con hambre de demostrar a la gente que todavía puede".

Finalmente, el técnico mexicano señaló: "Matthysse es un boxeador de gran nivel, él tiene la capacidad de lucir de gran forma el 6 de Mayo en Las Vegas. Desafortunadamente, tuvo caídas en su carrera, pero puede levantarse y salir adelante, depende de él. Espero que los casi dos años de inactividad le sirvan para regresar con más ganas que nunca. Yo me comprometo con la gente de la Argentina a volver a coronar a Lucas como campeón del mundo", concluyó un muy esperanzado Joel Díaz.



Así se alista "La Máquina"

En sus entrenamientos matutinos de las últimas semanas en su Trelew natal, Lucas subió y bajó incesantemente las bardas del autódromo "Mar y Valle", buscando la mejor forma física para retornar a los cuadriláteros luego haberse tomado un año y medio sabático.

El púgil chubutense, hijo de Mario Edgardo Matthysse y Doris Steimbach, regresó a su ciudad natal luego de haber estado radicado por once años en Junín, y actualmente trabaja con su padre y su cuñado Mario Narvaéz (esposo de la ex campeona mundial Soledad Matthysse) y con un equipo importante, donde se resalta la presencia de un profesor y un sparring cubano, en el gimnasio "Dream Box", donde todas las tardes completa su preparación.

Está a menos de cuarenta días de volver a combatir y se lo ve contento de estar otra vez en su ciudad, rodeado por su familia y sus amigos, como él mismo lo expresa: "Acá estoy con mi familia y mis amigos, vienen los chicos de las Mil Viviendas, quienes me alientan permanentemente y me acompañan sobre todo ahora que estamos haciendo el trabajo más duro que es ponernos a punto. Luego vendrá la etapa final, cuando falten seis semanas para la pelea y viajemos a los Estados Unidos", periplo que emprenderá seguramente este fin de semana o a comienzos de la entrante.

La presencia del técnico cubano, según Matthysse, "Me ayuda mucho, al igual que el sparring que es grandote, un supermediano, que hace guantes varias veces por semana. Yo soy un boxeador aguerrido, un peleador nato pero le estamos incorporando un poco de técnica que nunca está de más".

Sobre su rival, Emmanuel Taylor, "La Máquina" señaló:

"No sé mucho de él, ví algunos videos, pero nada más. Es un clásico boxeador norteamericano. Al igual que yo, subió de categoría, así que en eso estará parejo. No tengan dudas que voy a dejar bien representado a mi ciudad y a mi provincia. Nos estamos preparando a full. Trelew es un lugar que ha dado grandes boxeadores y nosotros vamos a ratificarlo en Las Vegas", cerró Lucas Martín Matthysse, quien -por lo expuesto en sus propias palabras- ya ni se acuerda de Junín, ciudad desde donde saltó a la fama hace algo más de un lustro.