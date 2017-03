Ulrich superó a Pitto y se consagró campeón crucero

BOXEO

El ex campeón latino plata e invicto santafesino José “El Tigre de María Juana” Ulrich se impuso sobre el monarca latino plata crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el porteño Patricio “Grande” Pitto, por puntos, en fallo dividido, tras diez asaltos, y así conquistó el título argentino crucero, que se encontraba vacante, en el combate estelar de la velada desarrollada en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), en Buenos Aires.

En un choque que comenzó pausado y terminó explosivo, Ulrich, ex campeón latino plata crucero CMB y actual Nº 5 del ranking argentino crucero, aprovechó la pasividad de un Pitto, Nº 2 del escalafón argentino crucero, quien se acordó tarde de buscar la pelea, y lo pagó caro.

Aunque sobre el final Ulrich recibió el descuento de un punto, por avanzar con su cabeza peligrosamente baja en forma reiterada por parte del árbitro Gustavo Tomás (en el noveno asalto) y Pitto intentó arrollarlo, no fue suficiente para enviarlo al suelo ni revertir el resultado de un pleito del que terminó acordándose tarde.

Las tarjetas de los jueces expresaron la diferencia exhibida, al decretar: Héctor Miguel 96 a 91, Carlos Azzinnaro 95 ½ a 94, ambas a favor de Ulrich, mientras que Manuel Véliz falló 97 a 94 para Pitto.

De esta forma, Ulrich, que pesó 89,500 y es vencedor entre otros del juninense Hugo Daniel Casanovas, aumentó su marca a 13 victorias (5 por nocaut) y una pelea sin decisión. En tanto Pitto, que registró 87 kilos, desmejoró su palmares a 11 triunfos (8 KOs), 2 derrotas y 3 empates.

En un interesante combate de semifondo, desarrollado en categoría welter, el entrerriano Daniel “Cainchi” Aquino (66,300 kilos, dos derrotas y 15 éxitos, 11 por nocaut) doblegó al ex campeón latino correntino Ramón “El Correntino” Sena (65,400 kg. y 22-18-2, 13 KOs), por puntos, en fallo unánime, tras seis asaltos. Las tarjetas de los jueces fueron: Manuel Véliz 59 a 57 ½, Carlos Azzinnaro 59 a 56 ½, y Oscar Romio 60 a 54.

En un atractivo choque complementario, llevado a cabo en categoría mediano, el campeón sudamericano superwelter interino, el ex monarca latino dominicano Henrri “La Esencia” Polanco (71,500 kg. y 10-2, 4 KOs), martilló al bonaerense Luis “Pupi” Moreno (70,600 kg. y 19-15-5, 11 KOs), por puntos, en fallo unánime, tras seis rounds. Las tarjetas de los jueces fueron: Carlos Azzinnaro 60 a 52 ½, Héctor Miguel 60 a 53, y Oscar Romio 60 a 52.

Finalmente, en división ligero, el bonaerense Brian “Guerrero” Laguna (59,900 kilos y 1-1) venció al porteño Nelson “Pollo” Ayala (58,800 kg. y 1-1-2, 1 KO), por puntos, en decisión dividida, tras cuatro capítulos.

Las tarjetas de los jueces fueron éstas: Manuel Véliz 39 a 37, y Héctor Miguel 40 a 37, ambas a favor de Laguna, mientras que Oscar Romio falló 39 ½ a 37 ½ para Ayala.

Abi Cardozo obtuvo la presea de plata en el panamericano de judo

La argentina Abi Cardozo obtuvo la medalla de plata en el Abierto Panamericano de Judo de Lima, Perú, al perder la final con la brasileña Eleudis Valentim, en la división mujeres hasta 52 kilos.

La judoca santiagueña, de 25 años, no pudo con Valentim en la instancia decisiva, aunque coronó la satisfacción de sumar su tercer podio consecutivo.

Es que Cardozo había logrado el oro en el Open Panamericano de Buenos Aires dos semanas atrás, mientras que también fue subcampeona en Santiago de Chile, durante el último fin de semana.

En esta categoría, la chubutense Oritia González consiguió el tercer puesto y consecuente medalla de bronce, al derrotar a la estadounidense Alaine Abuan.

Otra chubutense, la comodorense Gimena Laffeuillade, también obtuvo la presea plateada, al caer en la instancia decisiva con la brasileña Tamires Crude, en la división hasta 57 kilos.

Laffeuillade, de apenas 20 años, también alcanzó su tercera medalla consecutiva, pues había festejado los títulos en los anteriores certámenes en Buenos Aires y Santiago de Chile.

Entre los varones, en la división hasta 66 kilos, el bonaerense Fernando González finalizó quinto, luego de perder con el chileno Juan Pérez en el combate por el bronce.