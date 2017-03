“Colisión de cruceros” se denomina la velada de hoy

FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOX

Son campeones fuertes, de estilo marcadamente ofensivo y conocidos por sus recordadas batallas. Con dos cetros en juego, chocarán en una esperada “Colisión de cruceros”. El campeón latino plata crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el porteño Patricio “Grande” Pitto, se enfrentará al ex monarca latino plata e invicto santafesino José “El Tigre de María Juana” Ulrich, intentando defender por primera ocasión su corona, y además conquistar el título argentino crucero, que se encuentra vacante, en el combate estelar de la velada que se desarrollará hoy en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), sito en Castro Barros 75, de Buenos Aires.

Pitto (11 ganadas, 8 por nocáut, dos derrotas y tres empates), actual Nº 2 del ranking argentino crucero, buscará defender por primera ocasión el cetro que conquistó el pasado 9 de julio al fulminar al puntano Marcos Aumada por nocaut en el primer asalto en Quilmes, Buenos Aires, frente a un imbatido Ulrich (13 triunfos, con 5 nocauts, uno de ellos ante el juninense Hugo Daniel Casanovas, y una sin decisión), Nº 5 del escalafón argentino crucero, quien se alzara con ese mismo cinturón el 16 de diciembre de 2015 al doblegar al catamarqueño Miguel Bulacios en fallo unánime en María Juana, Santa Fe, y que retuvo el pasado 8 de abril al deshacerse del brasileño Claudio Morroni Porto por nocaut técnico en el primero en San Francisco, Córdoba.

Más allá del duelo titular, una atractiva programación completa la cartelera. En un interesante combate de semifondo, el pegador entrerriano Daniel “Cainchi” Aquino (14-2, 11 KO) chocará con el ex campeón latino correntino Ramón “El Correntino” Sena (22-17-2, 13 KO) en un enfrentamiento enmarcado en la división welter y a la distancia de seis asaltos.

Por otra parte, en el principal combate complementario, el campeón sudamericano superwelter interino, el ex monarca latino dominicano Henry “La Esencia” Polanco (9-2, 4 KO), Nº 10 del ranking argentino superwelter, se medirá al bonaerense Luis “Pupi” Moreno (19-14-5, 11 KO), en categoría mediano y a seis rounds.

En otra atracción de la noche, encuadrada en la división superpluma, el porteño Nelson “Pollo” Ayala (1-0-2, 1 KO) chocará contra el bonaerense Brian Laguna (0-1), a cuatro capítulos.

Finalmente, la velada se completa con la contienda entre el bonaerense Rodrigo “Respeto” Martínez (2-0) ante el bonaerense Sebastián Olivera (2-1), en peso ligero, a cuatro episodios.

En Manchester

También hoy sábado, Combate Space, ofrecerá en su ciclo televisivo la esperada revancha entre Jorge Linares y Anthony Crolla, por los títulos Mundial AMB y Diamante CMB de los ligeros.

En primer lugar cabe destacar que esta pelea será la segunda entrega de la que brindaron ambos púgiles en septiembre de 2016 -considerada una de las mejores del año-, cuando en la unificatoria Linares le arrebató el título AMB a Crolla, nada menos que en el “patio de su casa”.

En aquella ocasión, el venezolano regresaba al ruedo tras un año de inactividad. Pese a ello, no se amilanó ante los pergaminos de “Million Dollar” y ante un estadio repleto.