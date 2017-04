Argentino visita a San Lorenzo de Almagro

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Argentino se presenta esta noche en Capital Federal, luego de ocho días de inactividad.

A partir de las 21 visita a San Lorenzo de Almagro en el estadio Polideportivo Luis Pando. Dirigen el ingeniero platense Alejandro Chiti y el cordobés (oriundo de Unquillo) Oscar Martinetto.

Hoy

21 San Lorenzo vs Argentino

21.30 San Martín (Ctes) vs Olímpico

22 La Unión Fsa vs Libertad

Martes 11

21 Peñarol vs Echagüe

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

Miércoles 12

21 Boca vs Argentino

21.30 Regatas vs Olímpico

Le resta a Argentino

12/4 Boca vs Argentino

16/4 Argentino vs San Lorenzo

19/4 Argentino vs San Martín Ctes.

21/4 Argentino vs Libertad Sunchales

25/4 Estudiantes Concordia vs Argentino

27/4 Echagüe vs Argentino

29/4 Libertad vs Argentino

02/5 Argentino vs Olímpico

07/5 Argentino vs Quimsa

13/5 Argentino vs Obras.