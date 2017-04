Ciclista igualó la serie ante Petrolero

TNA

El Verdirrojo recuperó el volumen de goles que viene manejando sostenidamente en el campeonato y derrotó a Petrolero Argentino para igualar la serie de reclasificación 1-1. No jugó Cedric Blossom en la visita.

Ciclista arrancó ganando y rápidamente pasó a perder. Los triples de Lucas Díaz, Darnel Dodson y Damián Pineda hicieron mella en la defensa local, hasta que ajustó las marcas perimetrales. Recién acá logró equiparar el juego, contando con Jeffrey Fahnbulleh, Pablo Martínez y Mauro Araujo como principales exponentes ofensivos: 24-26.

En el segundo cuarto bajaron la intensidad y fue parejo hasta los dos minutos finales, donde aparecieron las bombas de Darnel Dodson y Mariano Castets para mandar arriba al descanso a Petrolero 43-39.

Una ráfaga de Ciclista en el reinicio, de la mano de Aaron Harrison y Mauro Araujo, lo puso al frente 48-45 en un ratito y no abandonó más el resultado ganador. El mismo Harrison fue el encargado de dejar el juego 69-63 a falta de diez minutos para el final de la contienda.

En el cierre Harrison se cargó el equipo al hombro y lo tuvo a Araujo como un ladero de lujo. Igual no le fue fácil a Ciclista. Petrolero vendió cara su derrota, se puso a dos restando treinta segundos y fue el último esfuerzo que hizo.

Ciclista defendió dos bolas y clausuró bien el juego para dejar en tablas esta serie.

Pasado mañana seguirá la historia en Plaza Huincul.

Anoche

Temperley 69 (1) vs Platense 78 (1)

Olimpo de Bahía Blanca 83 (1) vs Gimnasia y Esgrima de La Plata 65 (1).