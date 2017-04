Junín debuta contra Olavarría, el organizador del certamen

PROVINCIAL U 17

El próximo jueves dará comienzo el Campeonato Provincial de Selecciones U 17 en la localidad de Olavarría.

Junín debutará ante el anfitrión. Luego enfrentará a Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás y La Plata respectivamente.

Fixture

Primera Fecha

Olavarría vs. Junín

Bahía Blanca vs La Plata

San Nicolás vs Mar del Plata



Segunda fecha

Olavarría vs La Plata

Junín vs Mar del Plata

Bahía Blanca vs San Nicolás



Tercera fecha

Olavarría vs Mar del Plata

La Plata vs San Nicolás

Junín vs Bahía Blanca



Cuarta fecha

Olavarría vs Bahía Blanca

San Nicolás vs Junín

Mar del Plata vs La Plata



Quinta fecha

Olavarría vs San Nicolás

Mar del Plata vs Bahía Blanca

Junín vs La Plata