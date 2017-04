Sarmiento juega en Pilar

TORNEO FEDERAL DE BASQUETBOL

Sarmiento tiene esta noche un exigente compromiso en Pilar, donde desde las 21.30 visitará a Atlético por el tercer punto del play off de reclasificación del Torneo Federal de Clubes de Básquetbol pactado al mejor de tres partidos ganados.

La serie está 1-1 después que el Verde perdiera el jueves pasado en Arias y Necochea. Hoy necesita ganar para recuperar la localía.

No jugará Ammiel Márquez, una baja importante en el andamiaje del equipo. De cualquier manera el Verde ganó siempre como visitante en esta temporada en la casa del Rancho, aunque esta instancia de play off es completamente distinta.

Dirigen Martín Ibáñez (oriundo de Villa Constitución, pero enrolado en el Colegio de San Nicolás) y el capitalino Ezequiel Grosso.

La serie

Sarmiento de Junín (1) vs Atlético Pilar (1)

Juego 3 – Hoy sábado 8 de abril – Local: Atlético Pilar

Juego 4 – Lunes 10 de abril – Local: Atlético Pilar

Juego 5 – Miércoles 12 de abril – Local: Sarmiento