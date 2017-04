Pilar quebró la localía

TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL

Se impuso 89-78 e igualó la serie 1-1, en el play off pactado al mejor de cinco juegos. El sábado va el tercer punto en la casa de “El Rancho”.

El verde no pudo anoche contra Atlético Pilar, Cayó 89-78 y deberá ir el sábado como visitante a recuperar la localía en la casa de El Rancho.

Sarmiento enfrentó un partido complicado. No jugó Ammiel Márquez y esos puntos se sintieron demasiado en el andamiaje del equipo.

Muy alto goleo en el primer cuarto producto de la ausencia de las defensas y el alto goleo. Javier Corniglia y Emmanuel D´Angelo levaron adelante el marcador para el Verde, mientras que Facundo Romani la metió de todos lados en El Rancho. Fue 23-25.

En los segundos diez minutos la visita le sacó cuatro puntitos más porque en medio de una maraña de errores lo tuvo a Sebastián Sevegnani y Facundo Romani que convirtieron cuanto simple se les cruzó por el camino para irse al descanso arriba 38-44.

Y el tercer cuarto no escapó a las generales del partido. Atlético Pilar sostuvo el goleo en 19 basándose en la efectividad de Facundo Romani, con el acompañamiento del resto.

El Rancho quedó ganador 54-63 y en los diez finales se pasó bien la bola, gastó el tiempo y supo ganar el partido. Lo acompañó Facundo Romani, que en una noche “endemoniada”, le marcó el camino de la victoria. Lo acompañaron Martín Gareis Puntin y Federico Michelini, para un cierre perfecto.

Sábado y lunes juegan en Pilar.

Así prosigue

Sarmiento de Junín (4°) vs Atlético Pilar (7°)

Juego 3 – Sábado 8 de abril – Local: Atlético Pilar

Juego 4 – Lunes 10 de abril – Local: Atlético Pilar

Juego 5 – Miércoles 12 de abril – Local: Sarmiento