Finalmente Ciclista Juninense empieza los play-off este viernes ante Petrolero

TORNEO NACIONAL DE ASCENSO

Debido al paro general que afectará a todo el país este jueves, la ADC fijó las fechas del play-off de octavos de final del Torneo Nacional de Ascenso para este viernes.

En consecuencia, desde las 21.30, Ciclista Juninense enfrentará al duro equipo de Petrolero de Plaza Huincul, dirigido por el juninense Daniel Jaule.

El quinteto sureño cuenta con ex valores verdirrojos, como los juninenses Santiago Gandolfo y Manuel Lambrisca, y los experimentados Lucas Díaz y Damián Pineda.

Se enfrentaron dos veces en esta temporada y en ambos casos triunfó Ciclista Juninense, tras partidos muy cerrados.

El último juego en nuestra ciudad se definió 71 a 70 en los instantes finales.

La serie comenzará en el Coliseo del Boulevard el viernes 7 y luego proseguirá el domingo 9.

El miércoles 12 se trasladará a Plaza Huincul, el viernes 14 irá el cuarto en caso de ser necesario y un hipotético desempate irá el domingo 16 de abril en Junín.

¿Cómo sigue?

Los 4 ganadores de los cruces de octavos de final se cruzarán con los 4 equipos que esperan directamente luego de terminar en los primeros lugares. Quedando así 8 equipos para los Cuartos de Final, enfrentándose de la siguiente manera: 1º vs. 8º; 2º vs. 7º; 3º vs. 6º; 4º vs. 5º.

Cruces de octavos de final

Ciclista vs. Petrolero

Olimpo vs. Gimnasia LP

Atenas vs. Rocamora

Temperley vs. Platense

Esperan en Cuartos de Final

Viedma

Estudiantes de Olavarría

Parque Sur

Huracán.