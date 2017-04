Reconocimiento Turco a Hernán Jasen

LNB

Antes de comenzar el partido el presidente del club Argentino, Germán Lambrisca, hizo entrega de una plaqueta al jugador Hernán Jasen, en reconocimiento a su extensa trayectoria basquetbolística.

Además se realizó un minuto de silencio por recordarse la gesta de Malvinas.

Anoche

Libertad 60 vs Gimnasia (Cr) 67

Argentino 82 vs Weber Bahía 57

Olímpico 73 vs San Lorenzo 65

Boca 88 vs San Martín (Ctes) 86

Hoy

21 Peñarol vs Regatas

21 Echagüe vs Estudiantes (Cdia)

Mañana

21 Ferro vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Quilmes

22 Quimsa vs San Lorenzo

Miércoles 5

22 Olímpico vs Hispano

Jueves 6

21 Ferro vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quilmes

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

21.30 San Martín (Ctes) vs Libertad

Viernes 7

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Obras

22 Quimsa vs Hispano

Sábado 8

20 San Lorenzo vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín (Ctes) vs Quilmes

21.30 La Unión Fsa vs Olímpico

21.30 Regatas vs Libertad

Domingo 9

20 Gimnasia (Cr) vs Boca

21 Instituto vs Ferro

21 Weber Bahía vs Echagüe

Lunes 10

21 San Lorenzo vs Argentino

21.30 San Martín (Ctes) vs Olímpico

22 La Unión Fsa vs Libertad

Martes 11

21 Peñarol vs Echagüe

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

Miércoles 12

21 Boca vs Argentino

21.30 Regatas vs Olímpico

Jueves 13

21 San Lorenzo vs Obras

21 Quilmes vs Echagüe

21.30 Gimnasia (Cr) vs Estudiantes (Cdia)

Viernes 14

21.30 Libertad vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs San Martín (Ctes)

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

Domingo 16

21 Echague vs Weber Bahía

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

21.30 Argentino vs San Lorenzo

22 Olímpico vs Quimsa

Le resta a Argentino

10/4 San Lorenzo vs Argentino

12/4 Boca vs Argentino

16/4 Argentino vs San Lorenzo

19/4 Argentino vs San Martín Ctes.

21/4 Argentino vs Libertad Sunchales

25/4 Estudiantes Concordia vs Argentino

27/4 Echagüe vs Argentino

29/4 Libertad vs Argentino

02/5 Argentino vs Olímpico

07/5 Argentino vs Quimsa

13/5 Argentino vs Obras