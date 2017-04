Argentino recibirá a Weber en el Fortín de Las Morochas

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Argentino de Junín recibirá mañana a Weber de Bahía Blanca en un encuentro que se disputará en el Fortín de Las Morachas y que comenzará a las 21.30.

"El Turco" de nuestra ciudad intentará tomarse revancha de lo sucedido el lunes pasado, en Bahía, donde el local le ganó por 108-65, en el marco de la segunda fase de La Liga Nacional de Básquetbol.

Le resta a Argentino:

02/4 Argentino vs Weber

10/4 San Lorenzo vs Argentino

12/4 Boca vs Argentino

16/4 Argentino vs San Lorenzo

19/4 Argentino vs San Martín Ctes.

21/4 Argentino vs Libertad Sunchales

25/4 Estudiantes Concordia vs Argentino

27/4 Echagüe vs Argentino

29/4 Libertad vs Argentino

02/5 Argentino vs Olímpico

07/5 Argentino vs Quimsa

13/5 Argentino vs Obras