Ciclista comienza el jueves los play-off

TNA

Luego de la caída en Temperley, tras un intenso partido, el verdirrojo definió su posición en lay-off y en la Primera Ronda le tocará Petrolero.

Luego de hacer una gran fase regular, el elenco de Sucatzky chocará contra el equipo del juninense Daniel Jaule, que cuenta con ex valores verdirrojos como los juninenses Santiago Gandolfo y Manuel Lambrisca, y los experimentados Lucas Díaz y Damián Pineda. Se enfrentaron 2 veces esta temporada y en ambos triunfó Ciclista, tras partidos muy cerrados.

El último en Junín se definió 71 a 70 en los instantes finales. La serie comenzará en el Coliseo del Boulevard el jueves 6 y luego proseguirá el sábado 8, martes 11, jueves 13 y sábado

15 de abril. Cruces primera ronda:

Ciclista vs. Petrolero

Olimpo vs. Gimnasia LP

Atenas vs. Rocamora

Temperley vs. Platense

Esperan en cuartos:

Viedma

Estudiantes de Olavarría

Parque Sur

Huracán