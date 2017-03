Argentino cayó en Bahía frente Weber

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Argentino tampoco pudo con Weber anoche en Bahía Blanca. Perdió 108 a 65 en un buen partido de básquetbol. Por el sistema de fixture “bisagra”, el próximo domingo enfrenta al mismo rival en "Las Morochas".

Anoche

Echagüe 89 vs Obras 79

Instituto 87 vs Boca 83

Weber Bahía 108 vs Argentino 65

La Unión Fsa 77 vs Ferro 68

Hoy

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad

22 Olímpico vs Peñarol

Mañana

21 Estudiantes (Cdia) vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs San Martín (Ctes)

Jueves 30

21 San Lorenzo vs Quimsa

21 Instituto vs Libertad

21.30 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Viernes 31

20 Obras vs Boca

21 Peñarol vs San Martín (Ctes)

21.30 Echagüe vs Gimnasia (Cr)

Sábado 1

20 Hispano vs Quimsa

21 Quilmes vs Regatas

21 Instituto vs La Union Fsa

Domingo 2

21 Libertad vs Gimnasia (Cr)

21.30 Argentino vs Weber Bahía

22 Olímpico vs San Lorenzo

22 Boca vs San Martín (Ctes)



Lunes 3

21 Peñarol vs Regatas

21 Echagüe vs Estudiantes (Cdia)

Martes 4

21 Ferro vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Quilmes

22 Quimsa vs San Lorenzo

Miércoles 5

22 Olímpico vs Hispano

Jueves 6

21 Ferro vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quilmes

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

21.30 San Martín (Ctes) vs Libertad

Viernes 7

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Obras

22 Quimsa vs Hispano

Sábado 8

20 San Lorenzo vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín (Ctes) vs Quilmes

21.30 La Unión Fsa vs Olímpico

21.30 Regatas vs Libertad