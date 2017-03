Argentino visita a Weber Bahía

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

El Turco termina esta noche su gira en el sur de la provincia de Buenos Aires, cuando desde las 21 enfrente a Weber Bahía Basket.

Sin dudas otro compromiso exigente para el equipo del barrio de las Morochas dado que el local es el tercero en la tabla posicional con un buen volumen de partidos ganados (22).

Hoy

21 Echagüe vs Obras

21 Instituto vs Boca

21 Weber Bahía vs Argentino 22 La Unión Fsa vs Ferro

Martes 28

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad

22 Olímpico vs Peñarol

Miércoles 29

21 Estudiantes (Cdia) vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs San Martín (Ctes)

Jueves 30

21 San Lorenzo vs Quimsa

21 Instituto vs Libertad

21.30 Weber Bahía vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Viernes 31

20 Obras vs Boca

21 Peñarol vs San Martín (Ctes)

21.30 Echagüe vs Gimnasia (Cr)

Sábado 1

20 Hispano vs Quimsa

21 Quilmes vs Regatas

21 Instituto vs La Unión Fsa

Domingo 2

21 Libertad vs Gimnasia (Cr)

21.30 Argentino vs Weber Bahía

22 Olímpico vs San Lorenzo

22 Boca vs San Martín (Ctes) Lunes 3

21 Peñarol vs Regatas

21 Echagüe vs Estudiantes (Cdia)

Martes 4

21 Ferro vs Weber Bahía

22 La Unión Fsa vs Quilmes

22 Quimsa vs San Lorenzo

Miércoles 5

22 Olímpico vs Hispano

Jueves 6

21 Ferro vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Quilmes

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía

21.30 San Martín (Ctes) vs Libertad

Viernes 7

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Obras

22 Quimsa vs Hispano



Sábado 8

20 San Lorenzo vs Atenas (Cba)

21.30 San Martín (Ctes) vs Quilmes

21.30 La Unión Fsa vs Olímpico 21.30 Regatas vs Libertad

Domingo 9

20 Gimnasia (Cr) vs Boca

21 Instituto vs Ferro

21 Weber Bahía vs Echague

Lunes 10

21 San Lorenzo vs Argentino

21.30 San Martín (Ctes) vs Olímpico

22 La Unión Fsa vs Libertad

Martes 11

21 Peñarol vs Echagüe

21 Hispano vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

Miércoles 12

21 Boca vs Argentino

21.30 Regatas vs Olímpico

Jueves 13

21 San Lorenzo vs Obras

21 Quilmes vs Echagüe

21.30 Gimnasia (Cr) vs Estudiantes (Cdia)

Viernes 14

21.30 Libertad vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs San Martín (Ctes)

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

Domingo 16

21 Echagüe vs Weber Bahía

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

21.30 Argentino vs San Lorenzo

22 Olímpico vs Quimsa

Le resta a Argentino

27/3 Weber vs Argentino

02/4 Argentino vs Weber

10/4 San Lorenzo vs Argentino

12/4 Boca vs Argentino

16/4 Argentino vs San Lorenzo

19/4 Argentino vs San Martín Ctes.

21/4 Argentino vs Libertad Sunchales

25/4 Estudiantes Concordia vs Argentino

27/4 Echagüe vs Argentino

29/4 Libertad vs Argentino

02/5 Argentino vs Olímpico

07/5 Argentino vs Quimsa

13/5 Argentino vs Obras