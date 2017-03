Raúl Marcos Conte: “Totón”

BÁSQUET

Nací y me crié en el barrio Pueblo Nuevo. Tuve una infancia de la que estoy orgulloso. Me dejaban hacer lo que quería, siempre con un control de mis viejos, pero era otra cosa. La calle era la vida de los pibes, no pasaba nada. Nos levantábamos, íbamos a la escuela y luego a jugar a la pelota.

Fui a la escuela numero dos con Barquetti, Deangelis, Borra, ya casi ni me acuerdo.

Estábamos rodeados de campitos. Toda la Avenida San Martín que estaban todos los baldíos, aunque ahí jugaban los grandes. A los pibes nos dejaban jugar de vez en cuando, teníamos que buscar los lugares más reducidos.Por ejemplo donde estaba la vieja calesita de Pacífico que en ese terreno había una cancha más chica.

Empecé jugando en Defensa Argentina. Tenía unos primos que vivían a 20 metros del club, en Lartigau y Benito de Miguel. Yo me la pasaba mucho ahí. Se organizó un torneo de Baby Fútbol y me pusieron en el equipo de ellos que se llamaba Corazón de las Morochas. El técnico era Jorge Julio, que después fue un renombrado dirigente de la Liga. Ese equipo comenzó a jugar y ganar por distintos barrio. En los baby del club River Plate, del barrio Evita. Jugaban Tamburri, Banfi, Ortega, Ayala y el Negro Chajú.

Ahí me ficharon en Defensa, en la quinta división y de movida salimos campeones. En cuarta fuimos campeones y salí goleador del torneo.

Yo no contaba con el básquet. Pero un amigo mío, Omar De Salvo “El Nene”, jugaba en Ciclista y me convenció para que fuera.

Había tenido un problema con mi Viejo porque me había conseguido para ficharme en Sarmiento y Defensa no me quería dar el pase.

En ese interín me entusiasmé con el básquet, dejé el fútbol y arranqué jugando en cadetes con Ciclista Juninense. Estaba Juan Sabani de técnico. La cancha era abierta. Ojo que conocí la cancha de polvo de ladrillo, cuando estaba el vagón que íbamos a alcanzar las pocas pelotas que había en ese entonces. Si viví el proceso de la cancha actual de Ciclista. En 1957 llegué a la primera división. Me tocó jugar con un montón de gente nueva.

Ciclista tuvo un problema que lo acarreó durante muchísimos años. Los pibes cuando llegaban a cadetes se iban a estudiar. Era un club con un poder adquisitivo tremendo porque la mayoría de los socios eran Ferroviarios, Bancarios. Entonces mandaban los hijos a estudiar a Buenos Aires, La Plata o Rosario. Permanentemente se iban renovando los jugadores y cuando yo llegué no había quedado nadie en primera.

Debuté y al año siguiente me llamaron de la selección de Junín en 1958. Con Ciclista gané varios campeonatos, pero el que más recuerdo fue el de 1964. Con este mismo equipo ganamos un torneo provincial en Córdoba, y trajimos tres refuerzos porque varios también se habían ido a estudiar. Vino el Pato Miñones, Baby Castro y el Chancho Rossetti. Con este equipo ganamos en todos lados.

Con la selección debuté a los 17 con Violino, De Rorre, Garro, los Quintanal, Cairnie, Tito Guillotti, Beto Vignolo, Mársico. El técnico era Edgard Calvo. Perdimos la final con San Nicolás en 1958. Le habíamos ganado el primer partido a Mercedes que era campeón provincial. Le ganamos a La Plata que era el local, le ganamos a Mar del Plata y perdimos con Punta Alta porque se lesionaron Garro y De Rorre. Fui considerado el MVP del torneo. Estuve once años en la selección, hasta 1969. El último provincial que jugué fue en Bahía Blanca que habían traído como técnicos a León Najnúdel y Heriberto Schonwies. Fue un lujo. Con ellos aprendí un montón y eso que ya era un jugador grande.

Jugué hasta los 29 años. El básquet era distinto, mucho más lento, otro reglamento. No había triples, te podías quedar a vivir con la pelota porque no existían los 24 segundos para tirar al aro. Se jugaba a 40 puntos.

Luego hice el curso de técnico y debuté en Los Indios. Me llevó Mario Pugliese. Empecé con el minibásquet. En ese momento se hizo el primer torneo piloto en Sudamérica y fue en Junín. Con Los Indios fuimos campeones. Scaglione, Aréjula, Lorio, los Gianelli. Luego me fui y vino Racero. Pero también hicimos un torneo de segunda en Los Indios y lo ganamos.

Mi carrera como técnico termina cuando empiezo a hacer radio, en los albores de la radio de Junín. Fui el comentarista de Carlos De Rosa, estaba Agustín Prezzioso, Nato Costa, Rubén Azconzábal. Fue una época fabulosa del deporte de Junín donde íbamos a todos lados. Newbery en el Nacional, el boxeo con Guillotti y Barrera, Sarmiento, la selección de Junín de Básquet que tenía un equipazo con los hermanos Biurrun, Mario Rico, Manolo Viaño, Santiago Carnelli, los Pagella.

¿Ginóbili? Un fuera de serie. El mejor de todos los tiempos. Saca de la galera cosas que son impensadas.