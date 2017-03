Ciclista no pudo como visitante de Rocamora

TORNEO NACIONAL DE ASCENSO

Ciclista flaqueó anoche en Concepción del Uruguay y cayó derrotado ante Tomás de Rocamora por 80 a 69.

El verdirrojo pisó en falso de movida y Rocamora le hizo un parcial de 27 a 11. No lo pudieron parar a Matías Cuello.

Y Ciclista Juninense fue de mal en peor. Solo seis puntos hizo en el segundo cuarto (3 de Diperna, 2+1 de Fahnbulleh). Tomás de Rocamora lo pasó por arriba: 44-17.

Ciclista reaccionó en el tercer cuarto. Harrison, Fahnbulleh y Martínez afinaron la puntería para achicar cifras a diez minutos del final: 63-44.

Esta mejora el Verdirrojo la llevó al último cuarto que de hecho ganó 25 a 17, pero no le alcanzó. La diferencia era demasiado grande y el dueño de casa con muy poco esfuerzo en el final sostuvo el resultado ganador.

Ciclista cierra este jueves en Temperley la fase regular del campeonato.

Anoche

Las Parejas 67 vs Comunicaciones 84

Barrio Parque 87 vs Oberá Tc 68

Unión 105 vs Bhy Tiro Federal 69

Rocamora 80 vs Ciclista 69

Atenas 87 vs Huracán 73

Hoy

21.30 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

21.30 La Unión vs Platense

Mañana

21.30 Salta Basket vs Mitre (Tuc)

21.30 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

21.30 Barrio Parque vs Hindú Club

21.30 San Isidro vs Oberá Tc

21.30 Unión vs Comunicaciones

21.30 Las Parejas vs Bhy Tiro Federal

Martes 28

21 Olimpo vs Gimnasia (La Plata)

Jueves 30

21.30 La Unión vs Parque Sur

21.30 Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Platense vs Rocamora

21.30 Temperley vs Ciclista

21.30 Huracán vs Deportivo Viedma

21.30 Petrolero vs Olimpo<